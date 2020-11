En la espera. Los que dicen tener una luz de esperanza de ver si al diputado José Manuel “Chenel” Valenzuela se le enciende una llamita que lo ilumine y ya que se encuentra en el Congreso del Estado de Sinaloa pueda gestionar para el desarrollo turístico de las bellas playas del municipio costero de la región del Évora es a los angosturenses, porque hasta ahora pese a estar dentro de la Comisión de Turismo poco ha sido el aporte que permita generar condiciones de explotación de todo el potencial con que cuenta el litoral del municipio. Y ahora que fue nombrado puerto la sindicatura de La Reforma buscan que esta actividad vaya encaminada a la generación de las visitas turísticas a todas las islas que conforman la bahía Santa María, pero se requiere que la acción llegue y se empiece a sumar en trabajo conjunto.

Cansados. Pareciera que la autoridad se cansó de luchar y velar por la salud de los alvaradenses, y es que Sandro Navarro, director de Acción Social, señaló que ya hicieron todo lo que estuvo en sus manos con el tema de la prevención ante el COVID-19 para evitar aglomeraciones pero las personas hacen caso omiso. Agregó que ya es responsabilidad de cada quien de asistir o no a eventos masivos, y es que dice el funcionario que todos ya saben los riesgos y aun así muchos no toman las medidas necesarias, que seguirán pendientes, pero que realmente ya no saben de qué manera hacerle entender a la ciudadanía que pueden contagiarse de coronavirus más fácil en eventos que desde su hogar. Dijo además que los eventos familiares son los que están permitidos pero los de cover están prohibidos, pero por lo pronto tendrán permiso hasta que lleguen a semáforo rojo.

Sin desespero. Siguen en espera de ser sindicalizados cerca de 20 trabajadores del Ayuntamiento de Angostura, pero a como ven la situación en el municipio consideran que este año ya no habrá posibilidades para ninguno, dice el líder sindical Adrián Contreras Limón. Sin embargo, será uno de los temas en los que no quitará el dedo del renglón con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, porque reconocen que los tiempos son difíciles para este año y que todo dependerá de la buena relación y la diplomacia que se mantenga, pero a pesar de que el mes pasado se otorgó un aumento al salario que perciben los sindicalizados, el sindicato busca ampliar más su base en cuanto se tenga oportunidad, por lo pronto, la petición de sindicalizar es de bajo perfil, hasta que los tiempos consideren sean adecuados.

Contradictorio. Algo no concuerda bien, o de plano no se analizó con detenimiento, el asunto es que mientras que Cabildo del municipio de Salvador Alvarado aprobó una inversión de poco más de 1 millón 283 mil pesos para la construcción de módulos en el Mercado Municipal viejo en el área de estacionamiento, cuyo recurso viene de una cuenta especial creada por aportación de locatarios, sin embargo, la condición de locales vacíos en el Mercado Municipal nuevo lleva a dejar en abandono aquella área, cuya inversión se está empolvando. Entonces cuál es la urgencia en estos locales, que hasta ahora no se ha dicho a quién se va a destinar o quiénes son los locatarios afortunados.