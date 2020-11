Manos a la obra. Es lo que tendrá que hacer el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Ricardo Angulo, luego que surgieran algunos brotes en los drenajes en la comunidad San Isidro, los cuales van a dar al caudal del río Mocorito, y con ello generar el buen ejemplo, y es que hace algunos meses este problema registró el municipio de Salvador Alvarado y la exigencia por la solución se empezó a generar entre los ciudadanos y habitantes de la comunidad Alhuey, tanto, hasta que las autoridades empezaron a realizar los trabajos, por lo cual el buen juez por su casa empieza, y si se desea que el desarrollo turístico se genere en la Alameda del río deberán ponerle fin de inmediato a este tema.

El encuentro. Durante la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel al municipio de Mocorito el alcalde Guillermo Galindo Castro lo invitó primero a su casa a consumir los sagrados alimentos, y aunque poco se supo de este encuentro, se dijo que la buena relación de ambos ha ido creciendo. Incluso se especuló que el tema electoral y el candidato del presidente fue un tema que se tocó durante el desayuno, y posterior a éste al ex tesorero del Pueblo Mágico, Jaime Enrique Angulo, se le vio muy ansioso por querer una plática con el gobernador, pero no se concretó nada debido que solo a señas hubo un saludo, antes de que Quirino Ordaz subiera a su vehículo para abandonar el lugar donde se realizó el evento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ilusionado. En el municipio de Angostura por muchos es sabido que al actual síndico procurador del Ayuntamiento, Arturo Ávila Atondo, le late muy fuerte el corazón por ser candidato a la presidencia municipal, ahora falta ver qué partido lo cobija llegado el momento, pero por los pasillos de la Presidencia se comenta que es tanta su ilusión, que hasta su función como síndico procurador la ha descuidado por enfocarse de lleno a su proyecto personal. Ávila Atondo les deja la responsabilidad a sus colaboradores Aníbal Camacho y Pragedes Angulo, quienes le han cumplido al pie de la letra, quizá también pensando a futuro de que si Arturo logra su objetivo ellos tienen garantizados tres años más de trabajo en algún puesto de la Presidencia.

Los faltistas. Parece que las faltas a las sesiones de Cabildo en el Ayuntamiento de Angostura se han vuelto una práctica común, porque de nueva cuenta se registraron dos faltas en la sesión de ayer, en esta ocasión de parte del regidor Miguel Sotelo y del síndico procurador Arturo Ávila Atondo, pero nadie supo ni se mencionó sobre los motivos por los cuales los funcionarios públicos se ausentaron, por lo que la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez preguntó a las regidoras y al regidor sobre la notificación de las faltas y la respuesta fue que no estaban enterados. Queda por saber si las faltas en realidad son justificables, o será que simplemente no se aplican las sanciones correspondientes a un regidor que no asiste a Cabildo como parte de su obligación.