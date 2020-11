Duro golpe. Fuerte descalabro fue el que recibieron tanto los presidentes municipales de la región del Évora como los comerciantes y empresarios locales, luego que el Consejo de Seguridad en Salud, integrado por miembros de los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, por seguridad sanitaria llegó al acuerdo de cancelar la realización de los tres carnavales, luego que la curva de contagios por la pandemia del COVID-19 no se ha logrado aplanar, pero que además inicia un repunte de recontagios, y para evitar que haya aglomeraciones se decidió suspender tras varias años de organización de esta tradición tan popular en el Évora, y no es para menos, pues una millonaria derrama económica será la que van a perder este año, ya que es una fecha muy esperada por todos los ciudadanos. Sin duda la crisis financiera que se vislumbra para el año que viene se verá reflejada con la cancelación de este y muchos más eventos que de manera constante se venían realizando, generando el flujo de visitantes que provocan el crecimiento económico de los municipios. Tal parece que la batalla contra el coronavirus no tiene para cuándo acabarse, que cada vez más se están viendo obligados a cancelar actividades importantes y haciendo que como municipios se vean afectados, sin encontrar aún la empatía del cuidado y prevención.

El revés. Vaya malestar que se le generó al aspirante a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa), Julio Gaxiola López, luego que al presentar su planilla, el Comité de Elecciones, integrado por Nayely Patrón, Eduardo Rosas y Javier Armenta, le anularan su registro debido a que, a decir de ellos, no cumplía con el porcentaje de la equidad de género, cuyo porcentaje no viene especificado en la convocatoria ni en la Ley Federal del Trabajo, menos en la ley que todo sindicato de los ayuntamientos se rige, la Ley de Servicios de los Trabajadores de los Municipios del Estado, lo que revela que pudiera haber un tremendo manoteo de la actual líder y también candidata a reelegirse en este puesto. Yuriria Zepeda Corrales, quien terminó su periodo al frente de los sindicalizados en el mes de julio, no renunció a su puesto para buscar la reelección, mucho menos pidió licencia, lo que habla que está siendo juez, parte y candidata, por lo que muchos de los sindicalizados se dicen defraudados con su actuar, más cuando es un proceso interno sano y de compañeros que buscan generar condiciones laborales a su favor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ni al caso. Ayer el tesorero del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, José René Valenzuela, estaba exponiendo lo que estableció en el segundo informe de labores, lo invertido en diferentes rubros, la transparencia en el manejo del dinero, entre otras cosas, y al terminar, la regidora Luz Zita Vizcarra aprovechó la coyuntura para preguntarle que si qué había pasado con el recurso que en su momento se les había pedido para ayudar a combatir la contingencia y apoyar a las personas vulnerables en la compra de medicamento, pues según se les iba a regresar, y hasta hoy no ha visto nada, y hace falta para volver a surtir el dispensario del médico municipal. Ante esto, rápido tomó la voz la edil Patricia Dautt Reyes, quien fue una de las beneficiadas, y dijo que si cuánto era lo que tenía que pagar para saldar esa cuenta, y por momentos se alteraron los ánimos, por tal motivo entró al quite Romeo Gelinec Galindo para calmar las cosas e invitar a todos a discutir ese tema en otra ocasión, ya que ahí estaban en la comparecencia del tesorero.

Injusta decisión. Los verbeneros de esta ciudad de Guamúchil están inconformes con la decisión que tomó la autoridad municipal en coordinación con el Comité de Salud, Fernando Cota, líder de la CTM, dijo que no los tomaron en cuenta para nada y solo les dieron la negativa respuesta, además que fue una decisión muy injusta y tajante, porque a ellos no los dejan que trabajen y solo son unos días, pero al comercio establecido nunca le han puesto el alto para que dejen de laborar. Se la pasan esperando estas fechas durante todo el año porque es cuando las ventas repuntan más, y el que les hayan quitado la oportunidad de poder reponerse de las pérdidas del 2020 ha generado más inconformidad en ellos, ya que se dedican a participar en ferias, las cuales también fueron canceladas.