Por fuera. Todo indica que el Comité de Elecciones del Sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no da su brazo a torcer, y es que dejaron por fuera a la planilla de Julio Gaxiola López, quien al parecer pudiera ser buen contrincante para Yuriria Zepeda Corrales, quien busca la reelección y tiene como aliado a un pariente de Nayely Patrón, misma que forma parte del Comité de Elecciones. Tal parece que anteriormente no habían tomado en cuenta este estatuto que especifica que la integración de las planillas debe ser proporcional en cuanto al género, pero el Comité asegura que es un 50 y 50, provocando que solo pueda haber una planilla.

El exhorto. Fiel a su costumbre de oposición y con argumentos en sus interpretaciones, el regidor de Morena en Angostura, José Luis Beltrán Astorga, le exige a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hacer una revisión a detalle en la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento, ya que a su ver está elevada y mensualmente se destinan alrededor de 6 millones de pesos para los pagos correspondientes. Al iniciar la administración Montoya Martínez empezó a hacer recortes de personal porque había muchos que nada tenían qué hacer, pero de repente todo se paralizó y ahí quedó, incluso la alcaldesa manifestó en una de sus declaraciones que ya no va a haber despidos pese a atravesar un duro momento financiero con los recortes presupuestales a raíz de la pandemia. Quizá Aglaeé esté viendo a futuro su posible reelección en el cargo y esa gente que mantiene en el Ayuntamiento podría ser votos a su favor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Gestionar y no estirar la mano. Por otro lado, la misma presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fue muy clara al señalar qué es lo que caracteriza a un buen funcionario, pues textualmente dijo: “Se necesitan personas que no vengan por un salario ni que solo estiren la mano, sino que tengan la capacidad de gestionar”. En esa descripción muchos se podrían poner el saco o no, pero lo que sí es un hecho es que el perfil que necesitan los gobiernos actuales para mostrar un buen desempeño es contar con servidores públicos que den resultados, pero resulta que al llegar a las oficinas a donde fueron asignados, algunos de los funcionarios no dan el ancho, lo que se nota en poco tiempo, porque simplemente no luce su trabajo. Y como dice el dicho, ‘hace más quien quiere y no sabe que el que puede’, pues estos años, las áreas donde se han visto más cambios de directores han sido en el Instituto Municipal de la Juventud, Comunicación Social, Secretaría del Ayuntamiento y Obras Públicas, pero todos están en la mira y los ajustes podrían seguir el año que entra.

Apoyo insuficiente. Después de tantas inconformidades que ocasionó la supuesta eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, finalmente fue aprobado un presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos para este rubro en el 2021, pero aun así, el secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, asegura que la cantidad es insuficiente, ya que se requiere más del doble de eso para operar dicho programa. Según la estadística, el presupuesto destinado a este programa ha sufrido una disminución constante del 2018 al año actual, y según dice el funcionario estatal, lo asignado para el año entrante es igual a lo del 2020, por lo que el avance es poco luego de haber aprobado el recurso.