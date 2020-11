Avoz alzada. Luego de que la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado Pier Angely Camacho de Ortiz hiciera un recorrido por algunos planteles educativos de la ciudad de Guamúchil que están dentro del programa “Escuelas al cien” que dirige el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, las peticiones por mejorar algunas instituciones que también pertenecen al municipio no se hicieron esperar, pues en comentarios en las redes sociales aprovecharon para externarle peticiones y no es para menos pues no solo las escuelas de Guamúchil tienen necesidades si no en las comunidades, las condiciones ya que muchas de ellas no son buenas, solo faltará esperar que la alcaldesa agarre más vuelo porque las ganas las ha demostrado.

El contraste. Pese al poco tiempo que tiene al frente la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz, algunos regidores del municipio de Salvador Alvarado la apoyan y aseguran que cuenta con buen desempeño en cuanto a la labor que ha realizado en este mes, todo lo contrario al alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro quien no se lleva del todo bien con los ediles y en especial con Valerio Cervantes Gastélum quien le dice sus verdades, así mismo la sindicó procurador Cristina Mápula Lares que aprovecha cada oportunidad para evidenciar al máximo edil por el mal trabajo que él realiza en ocasión. Tristemente Galindo Castro que tiene más tiempo en la política no a logrado tener una buena relación y menos una buena comunicación con sus funcionarios y equipo de trabajo pese a que son emanados del mismo partido político.

Las visitas. No es campaña la que anda haciendo en sus vistas a los planteles escolares, menos niega sus intereses menos su agradecimiento con el gobernador y con el Partido Revolucionario Institucional(PRI), el actual Secretario de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Juan Alfonso Mejía López pero no que no ha de negar que en las últimas semanas se ha generado un acelere en las visitas a los planteles de los diferentes puntos de la geografía sinaloense, ha habido una mayor promoción en redes sociales tanto de su imagen como de las acciones realizadas como secretario.

¿Para cuándo?. El problema del déficit de policías en las corporaciones policiacas de la región del Évora sigue limitando la capacidad operativa. Porque en la práctica el número si importa, sobre todo en municipios como Mocorito, donde existen muchas comunidades y muy pocas bases de Seguridad Pública para una cobertura suficiente a los reportes ciudadanos. Aunado a esto el número de elementos se va reduciendo ya que una parte se encuentran en edad de retiro. Y además el bajo interés por pertenecer a las filas repercute en que se asignen pocos elementos cada año. Éste es un tema qué debería de atenderse más a fondo de parte del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, para que no luzcan en el olvido las Direcciones de Seguridad de los municipios de la región del Évora, que necesitan ser fortalecidas con más elementos. Pero parece ser que no hay para cuándo se realicen las asignaciones qué tanto anhelan los Comandantes.