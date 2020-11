Momento de actuar. El pasado domingo cerró el día con un trágico asesinato de una mujer adulta en un campo agrícola de Angostura. Hecho que debería incentivar a las autoridades competentes a intensificar acciones de prevención de la violencia intrafamiliar pero de manera más directa, para detectar casos de riesgo y puntos de vulnerabilidad en que viven las familias, como en el caso de algunos de los campos agrícolas. Las titulares de la atención y prevención de la violencia, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Míriam Castro, y de Compavif Angostura, Ninfa Arce Urías, tienen una tarea ante sí para intensificar el activismo contra la violencia pero con un plan de acción más estratégico, más allá del simbólico acto que realizan cada día 25 del mes. Es un momento para actuar de una manera más directa, para que se detecten a tiempo los casos de alarma y los focos rojos de comunidades con mayores denuncias en el municipio.

La búsqueda. Según la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Salvador Alvarado, está trabajando arduamente para llegar fortalecidos al 2021 y así poder ganar la contienda electoral. Bertha Elena Calderón Soto, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, aseguró que están buscando el perfil para el próximo candidato a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, y está totalmente convencida de que se puede llegar a ganar, y niega que el albiazul se esté debilitando pese a que no cuenta con grandes personajes con arrastre para hacerlos recuperar posición en lo local. Esto solo se podrá confirmar cuando las elecciones se den, y también se podrá confirmar si la salida de Armando Camacho, mejor conocido como “El Iguano”, debilitó aún más al Partido Acción Nacional como el ahora expanista anda pregonando por todos los vientos, o esto pasó de noche. Sin duda, la fuerza que tenía en el municipio el partido, el cual por tres ocasiones fue la primera fuerza municipal, dejó de ser lo que fue en aquellos años, sin embargo, el trabajo y la designación de un buen candidato lo pondrá en una buena oportunidad de recuperarse.

En pláticas. Real convivencia o planeando estrategias políticas a corto plazo, así fue como muchas personas interpretaron la fotografía que postearon en sus redes sociales Mario Joaquín Inzunza, Jesús Enrique Verdugo Pérez y Marcos René Palafox, y es que en este tiempo electoral que se acerca todas las gráficas seguro llevarán un sentido en específico, más en estas tres personalidades que acaban de dejar la presidencia del PRI en Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado respectivamente, además porque se corre fuerte el rumor de que los tres tienen aspiraciones a ocupar un cargo de elección popular. Todos se andan moviendo en su proyecto personal, solo les falta la aprobación del de arriba para ser abanderados del tricolor en la región del Évora. ¡Habrá que esperar los tiempos!

En posicionamiento. Aun cuando a muchos alvaradenses no les cuadra la posición tan favorable que tiene en los últimos meses el ex alcalde de Salvador Alvarado, Adolfo Rojo Montoya, la realidad es que se encuentra en sus mejores meses al interior del Partido Acción Nacional a nivel estado. “El Popito” desde hace algunos procesos ha dejado libre su intención de abanderar al PAN por la gubernatura, sin embargo, la suerte no le había favorecido, hoy, que los aires no corren en contra, sino todo lo contrario, se ha mantenido tranquilo y a la espera de los tiempos electorales, cuyas acciones sin duda son parte de su actuar en la política.