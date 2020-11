Se agotó la paciencia. Una visita sorpresa tuvo el gerente del Módulo de Riego V-I de Chinitos, Angostura, Rogelio Camacho, a muy temprana hora de ayer, quien creyó sería un inicio de jornada rutinario pero se convirtió en un día de señalamientos y exigencias de parte de un grupo de usuarios que se manifestaron en las afueras de las instalaciones del organismo agrícola, que además de exigirle solución porque no pueden avanzar con el riego de sus parcelas, hay un trato inequitativo con la distribución del agua, señalaron los agricultores inconformes además que no perdieron su oportunidad para señalar que el gerente no ha brindado la atención que esperaban como cuando andaba en campaña. Aseguran los productores que en reiteradas ocasiones cuando van a negociar, no a buscar una medida de solución, la respuesta ha sido que anda ocupado haciendo diligencias, por lo que se les agotó la paciencia al grupo de usuarios que acudieron muy preocupados porque dicen que está en riesgo de perderse la siembra de maíz en este ciclo agrícola por la falta de una buena distribución del agua. Pese a que el gerente dio la cara y expuso sus argumentos, los productores al parecer no quedaron muy conformes con su respuesta y podrían tomar medidas más drásticas.

La contra. Los que alcanzaron las críticas del regidor Romeo Gelinec Galindo en redes sociales fueron la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, y el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, con la inauguración del alumbrado del bulevar Antonio Rosales en la ciudad de Guamúchil, pues puso a muchos ciudadanos en su contra y los dejó inconformes con esta acción, pues comentan que hay muchas más necesidades que deben de ser tomadas en cuenta y no haber colocado lámparas de alrededor de 170 mil pesos, que expuso como un monumento a la corrupción, situación que no debe dejarse de lado, menos en tiempos electorales, pues pone a la gente de su lado diciéndoles que los ciudadanos abran los ojos, que no más Partido Revolucionario Institucional.

Incomodidad. Ayer por la mañana en el Conalep La Reforma se puso en marcha un importante programa educativo que tiene proyección nacional, y por ello estuvieron presentes Melchor Angulo Castro (director estatal del Conalep), Mauricio Ángeles (director de Vinculación Social del Conalep Nacional), Adrián Contreras Limón, Heriberto Tapia, Álvaro Miramontes, entre otros, incluso en el programa de actividades brillaba la participación de Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, pues era quien iba a dar un emotivo mensaje, pero resulta que de última hora canceló su asistencia, según porque se enteró de que iba a estar en el evento el súper delegado en Sinaloa, Jaime Montes Salas, y como que las cosas políticamente no están bien entre ellos. Para no estar incómodo, Juan Alfonso Mejía renunció a engalanar el arranque del proyecto, así que Jaime Montes acaparó los reflectores y fue parte del centro medular del lanzamiento del programa Sembrando Sinaloa.

Los nuevos rostros. En donde ya se pusieron manos a la obra fue al interior del Partido de la Revolución Democrática, y es que en la región del Évora se presentó de manera oficial a los nuevos líderes en los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, siendo Rosa Esther Duarte, Janny Verduzco y Luis Alberto Cervantes, respectivamente, quienes asumieron la batuta, bajo el compromiso de seguir sumando y trabajando en bien del partido y de los tiempos electorales que se avecinan.