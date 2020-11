Los aplausos. Está quedando a deber el director de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, y es que se supone que la obra que consiste en ampliar la carretera que conduce a Mocorito de dos a cuatro carriles debería de haber estado terminada desde el mes de abril y hasta la fecha sigue inconclusa; pero esto no es todo, sino que también es posible que la ASE audite ésta y la reciente obra de las luminarias en el bulevar Rosales, que tampoco se entregó a tiempo supuestamente debido a la pandemia, pero la realidad es que puede haber influido el pobre desempeño del director de Obras Públicas. Situación que se contrapone con la opinión que brindan los regidores, porque parece que nomás hay aplausos y vítores a su favor y sus acciones de gobierno en el área de Servicios Públicos, luego que se presentara ante ellos para extender su informe de labores de su segundo año en la actual administración.

El llamado. Los que aprovecharon que la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, como parte de sus actividades se encuentra realizando un recorrido de supervisión de los planteles educativos de la cabecera municipal, los padres de familia de la escuela Niños Héroes, de la comunidad Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocida como La Escalera, luego luego levantaron la mano para decir que los tome en cuenta en estas visitas. Y es que no es para menos, debido a que las condiciones en las que que se encuentra la infraestructura de este plantel escolar requieren de atención inmediata, porque aseguran que si una casa abandonada se cae sola, con más razón una escuela que no se le está dando mantenimiento, además aseguran que ya que anda el titular de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía López, muy activo, que sería bueno que se hiciera un compromiso de ayuda a estos lugares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El nuevo líder. El Partido Verde Ecologista de México ya está preparando el terreno en el municipio de Angostura para las elecciones del 2021. El recién nombrado presidente, Juan Francisco Figueroa Urías, está con el tiempo encima para armar la estructura, porque no la tiene fácil en un territorio dominado, a decir de él, por los partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD. Y claro que no estará tan fácil, considerando el intenso trabajo que se encuentran realizando previo a un año electoral, más cuando los partidos con una estructura ya conformada admiten que el proceso electoral será un reto muy fuerte. Para el Partido Verde posicionarse en el electorado es una meta de grandes dimensiones, en primera porque en los últimos años no ha habido liderazgos fuertes que hayan destacado en bien del partido, menos generar acciones que permitan permear un trabajo equilibrado y con avance en la formación de estructura, y en segunda porque sigue en la lona a nivel regional, con bajo poder de convocatoria, y la expectativa electoral es lograr una regiduría, pero todo dependerá de las alianzas que puedan conformar, pero el nuevo líder es muy optimista y aspira a dejar su huella en base a resultados. Habrá que esperar a ver esos resultados.

A cuidarse. Cuando el río suena es porque piedras arrastra, dice el dicho, y es que en la Presidencia Municipal de Angostura en los últimos días se ha corrido fuerte el rumor de que lamentablemente ha surgido un rebrote de contagios, tan así, que supuestamente tres oficinas tuvieron que cerrar sus puertas por par de días para que fueran sanitizadas a detalle y todo regresara a la normalidad, incluso, por voz del propio secretario, Saúl Alfredo González Contreras, se sabe que dio positivo en la prueba, pero se dijo que ya está fuera de peligro.