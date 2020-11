El rechazo. Los locatarios del mercado de la ciudad de Guamúchil se pusieron los pantalones y se opusieron al arranque de los trabajos para la construcción de cinco módulos más en el Mercado Municipal, esta obra que fue aprobada en Cabildo con una inversión de 1 millón 283 mil 468 pesos. Resulta que se oponen a los trabajos de construcción de módulos que el Ayuntamiento, encabezado por Pier Angely Camacho de Ortiz, está intentando instalar en el estacionamiento del mercado viejo, porque a decir de Gerardo Delgadillo Fabián, líder de los locatarios, esto les afecta, porque le quitarían el espacio al transporte foráneo que ahí arriba y que es el que les da a ellos la oportunidad de tener más clientes, incluso Saúl Valdez Bojórquez, presidente de los transportistas, dijo que se rehúsa a dejar este lugar porque prácticamente los mandarían a la calle, ya que no tienen otro lugar en dónde llegar; además dijo que cuentan con la concesión de este estacionamiento, para acabar luego. Sin duda, la aprobación de esta construcción no fue tan clara y que hay varios intereses de por medio, porque en otras ocasiones se han socializado las modificaciones y en ésta sin mayor miramiento se inició la aprobación y la aplicación del recurso.

Mano dura. En tiempos de crisis se necesitan estrategias y medidas más drásticas para resolver algún problema y no estancarse en éste, como está ocurriendo con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), a cargo del gerente Ricardo Angulo García, a quien el Sindicato de Trabajadores le reconoce los esfuerzos que se han hecho para aumentar los ingresos y salir avante al cierre del año, pero la realidad es que no han sido suficientes, porque los números no les están dando y hay un adeudo de cerca de 1 millón de pesos en prestaciones a los sindicalizados. La incertidumbre aumenta, ya que falta un mes para el cierre del año y está en el aire el pago de los aguinaldos, por lo que uno de los exhortos es el que hace el líder sindical, Luis Alfonso Castro Inzunza, a la Junta, es que se ponga mano dura con los cobros en el recibo de agua, ya que éste es una de las causas por las que no se cuenta con los recursos para solventar las deudas con la base trabajadora.

Solo en llamaradas. Si bien es cierto que la responsabilidad del cuidado de la salud depende de cada ciudadano, pero también que una parte asume el municipio desde el área de Protección Civil, por lo que las acciones y supervisiones que se deben de realizar a los comercios y empresas locales ante la pandemia del COVID-19 se encuentran sumamente relajadas. Solo basta recorrer para encontrar tapetes sanitizantes con tierra seca, frascos de gel que sale solo agua y ningún control de accesos con la temperatura, en pleno desarrollo del programa federal para reactivar la economía como lo es el Buen Fin deben estar mucho más alertas para evitar los contagios, por lo que las medidas que estableció Luis Alberto Gastélum Camacho al inicio de la pandemia deben reactivarse y mantener vigilancia constante, para mejorar las condiciones de salud.

Alerta. Es como debe encontrarse la región del Évora ante la preocupación por la gran plaga de moscos que está azotando y más por los casos sospechosos que se tienen en el municipio de Salvador Alvarado, por tal motivo el Sector Salud debe emprender nuevas medidas de trabajo y no esperarse a que la ciudadanía acuda al médico y se detecte el dengue para que empiecen a emprender acciones contra el mosco, sino como dice conocido dicho, “más vale prevenir que lamentar”, pues nomás se confirma un caso sospechoso se fumiga el área, pero cuando no presenta peligro vuelve a la normalidad, y si se presenta caso de dengue ahí sí rápido atenderán la emergencia.