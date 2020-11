El conflicto. Los locatarios del Mercado Municipal viejo luego que se inconformaron por no ser tomados en cuenta para la construcción de seis módulos más en el área externa, cerca de los estacionamientos, aseguran que no bajarán la guardia en este tema, porque consideran que la situación que están viviendo en estos momentos a causa de que el Cabildo autorizó esta construcción les está provocando un dolor de cabeza grande que no están dispuestos a tolerar; mientras que Pier Angely Camacho de Ortiz, presidenta municipal sustituta de Salvador Alvarado, informó que este proyecto está avalado y aprobado por el Cabildo, por lo que no hay marcha atrás, que esto es en beneficio del mercado y que no representará problema alguno para los dueños de los camiones foráneos que ahí tienen su base. Al parecer próximamente tendrán un acercamiento para poder llegar a un acuerdo, lo cual será difícil si los locatarios se mantienen en su postura y el Ayuntamiento sigue con la definición de querer construir estos módulos.

¿Y el ejemplo? Es el que se supone y que deberían de poner las autoridades del municipio de Salvador Alvarado ante la actual contingencia, pues en el acto de la conmemoración de la Revolución Mexicana que se realizó en la explanada del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, la regidora Laura Patricia Dautt se olvidó que estamos en pandemia y llegó como si nada sin cubrebocas colocándose con los demás regidores para llevar a cabo el evento, como si nada pasara, que de inmediato en cuanto se percataron hasta domicilio le llevaron un cubrebocas para que se lo pusiera y así mostrara que está tomando las medidas pertinentes,y es que el miedo no anda en burro, pues las demás autoridades presentes luego buscaron un cubrebocas para entregárselo y así cuidar de su salud, y como dice un conocido dicho, “más vale prevenir que lamentar”.

Un difícil trabajo. Sin duda, Francisco Javier “Chico” López López, presidente del PRI en Mocorito, tiene una muy difícil tarea de lograr la unidad al interior del partido, pues hay muchos actores que quieren ser tomados en cuenta para la candidatura a la alcaldía en el 2021 y si no se les da la oportunidad podrían tomar algún camino contrario. Óscar Camacho Rodríguez ya ha iniciado con gran activismo, llevando apoyos y saludando a todo aquél que se le pone enfrente. Por su parte, Juan Salvador Avilés también se anda moviendo desde hace tiempo por las comunidades, en tanto que Alfredo “Alfredín” López Castro también está haciendo ruido, al igual que Alfonso “Güerito” Acedo y Mario Joaquín Gutiérrez. Esto es por el lado de los hombres, pero seguro también hay varias mujeres que están rezando para que la designación les favorezca y levantar la mano, una de ellas es la maestra María Elena Gómez. Lo menos que le conviene al PRI es la fractura, por ello que el popular “Chico” López tiene mucho trabajo qué hacer.

La misma piedra en el zapato. De nueva cuenta surgen confrontaciones entre los grupos en conflicto por hectáreas de tierra en el ejido La Ilama, en Angostura. Ayer por la mañana se suscitaron inconformidades porque uno de los grupos opositores inició la siembra en las tierras como ya lo habían hecho el año pasado, lo que generó reclamos y señalamientos a las autoridades municipales de parte de uno de los líderes, Sidronio Montoya, y también de parte de una de las integrantes del movimiento de defensa, quien le comentó a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez durante una transmisión en vivo desde su red social que las mujeres que participaban en dicho conflicto estaban siendo violentadas. La réplica de la presidenta llamó la atención, porque afirmó que no era verdad dicha situación y que estaba muy al pendiente de este tema. Y no estaban ni de un lado ni del otro, pero ante este nuevo suceso la presidenta comentó que solicitará la presencia de la Guardia Nacional, ya que sigue siendo una piedra en el zapato y está lejos de resolverse.