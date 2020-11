La elección. Aun cuando se había declarado un solo candidato y por ende el proceso de elección para la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado (Stasasa) sería innecesario, el pasado sábado el personal sindicalizado salió a emitir el voto universal, sin embargo en la boleta no había otro rostro, nada más que de la ahora secretaria general electa, Yuriria Zepeda Corrales, quien además no dejó su cargo para contender, por lo que refrenda su posición como líder. Proceso de elección que sin duda ha dejado una fuerte bofetada a Julio Gaxiola López, quien se mantuvo al margen y con el recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Laboral Municipal que interpuso y que se pretende dé respuesta hasta el próximo miércoles. Acción que de no atenderse con claridad y transparencia de manera oportuna por la líder pudiera escaparse de las manos y generar un divisionismo, por lo que deberá actuar con sapienza y no solo con el hígado, pensando en los procesos que vienen para el 2021. Porque en estas acciones se develan los intereses políticos de los dos disidentes candidatos que sin duda olvidaron el compañerismo que caracteriza este tipo de elecciones en donde se nombra a un compañero el líder para buscar las mejoras en conjunto.

La labor. Luego que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que encabeza la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, diera el rechazo a la instalación de los verbeneros en la plazuela municipal, el líder de la CTM, Florencio Villa, se puso a trabajar y tomó la batuta junto con los presidentes de los comerciantes para buscar acuerdos con la Presidencia Municipal y el sector salud para buscar la manera de generar condiciones que permitan seguir ganando el sustento, por lo que se espera que mañana martes tengan la cuarta reunión en donde podrían darles respuesta ante la propuesta que buscan instalar un circuito de seguridad en la plazuela municipal Pedro Infante Cruz, donde se coordinarán entradas y salidas para visitar los puestecitos siempre y cuando se cumpla con el uso de cubrebocas y gel antibacterial, entre otras medidas.

Escondidos. Es como están para la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF de Salvador Alvarado, que encabeza Virginia Marisol Burgos, los niños y adolescentes en cruceros de la ciudad de Guamúchil, pues dice que la presencia de ellos ha disminuido, cuando en verdad para cualquier lado que voltees se encuentran. Será que es necesario que se dé una vuelta por el mismo lugar que dice que no ha visto, pues este es un cuento de nunca acabar, ya que los limpiaparabrisas siempre se han colocado en los cruceros más transitados de la cabecera municipal de Salvador Alvarado para ganarse la vida, que hasta por más que buscan removerlos y acabar con este problema parece de nunca acabar, por lo que las medidas y acciones deberán recrudecer para erradicarse.

El seguimiento. Recientemente se reunieron varios directivos del Ayuntamiento de Angostura para darle seguimiento a los trabajos que se requieren para la actualización del Bando de Policía, a través de la Comisión de Seguridad Pública de Cabildo, ya que se necesitan culminar los dictámenes para que se presente la renovación del reglamento ante cabildo y se apruebe. En la reunión estuvieron presentes los regidores José Luis Beltrán Astorga y Miguel Sotelo Camacho, el director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes Inclán, y Adán Pimienta, subdirector de Tránsito Municipal, entre otros funcionarios, y se dio a conocer la reunión de manera pública en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento para informar que “son necesarias las adecuaciones al reglamento de Seguridad Pública de Angostura para una mejor eficacia en su aplicación”. Claro que lo son, pero como dice el dicho: ‘Del dicho al hecho hay mucho trecho’ y será el compromiso de cada uno de los presentes lo que valga para que esta reunión rinda sus frutos y tenga un seguimiento puntual. Para que el trabajo en equipo se note fuera de cámaras.