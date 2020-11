Seguridad. En el Pueblo Mágico de Mocorito es tanta la confianza que tienen los líderes del Partido Sinaloense de ganar la elección a presidente municipal en el 2021, que le han dejado toda la iniciativa a Jaime Enrique Angulo, extesorero del Ayuntamiento, pues hasta hoy no se ha visto que surja algún otro interesado, pese a que meses atrás se rumoraba que a María Elizalde de Galindo, Noé Contreras Avendaño, entre otros conocidos políticos, les latía el corazón por ser el abanderado del PAS, pero hoy están aplacados, salvo que estén esperando alguna señal de última hora para iniciar con todo su activismo. Lo que sí se considera un hecho en Mocorito es que la contienda electoral se centrará solamente entre el PAS y el PRI, ya que el resto de los partidos están casi desaparecidos, incluso no se ve que Morena vaya a representar un obstáculo debido a la poca actividad que se ha registrado.

La indirecta. En redes sociales el ex secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Noé Contreras Avendaño, publicó un video en donde se le ve con un aspecto poco presentable, ya que se dejó crecer el cabello y la barba por cierto tiempo, así como también se ve cuando le realizan un cambio de look, en donde mejora su aspecto en gran medida y sus palabras fueron: “iniciamos con este cambio pero ahora vamos por un cambio más amplio, un cambio para mejorar, te invito, vamos por un cambio”. Esto no es más que la representación de la idea que tiene el exfuncionario de la imagen del municipio de Mocorito en estos momentos y de cómo puede llegar a transformarse el Pueblo Mágico si le dan la oportunidad de ser el próximo presidente municipal.

En pañalitos. Luego que este medio ventilara la caza de iguanas baqueta en la zona de la ribera del río Mocorito en el municipio de Salvador Alvarado, dejó entrever que la comisión permanente de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, que encabeza Romeo Gelinec Galindo, se encuentra en pañales, primero porque no se ha reformado ni establecido una zona de reserva para la protección de animales silvestres, y en segunda porque no se tiene cómo controlar esta caza. Ante esto, será la Profepa la que se encargue de realizar una vigilancia a la zona y determinar las acciones, pero ante una nula regulación no hay nada qué hacer, solo darse por enterados y nomás.

Que sí quiere. La diputada local Gloria Himelda Félix Niebla durante el fin de semana mantuvo una reunión con un grupo de mujeres en la ciudad de Los Mochis, en donde hizo el levantamiento de la mano para ser anotada como una de las prospectas para candidata a la gubernatura de Sinaloa. Aseguró la mocoritense que hay mujeres que están preparadas para buscar esta posición y que considera que hay oferta que beneficie a una sociedad, y que no se cierran a las alianzas con otros partidos de ser necesario esta posibilidad.