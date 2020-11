En el aire. La que parece no está conforme que tanto como transportistas y locatarios busquen por tierra, cielo y mar sea reconsiderado el proyecto de la construcción de seis módulos en el estacionamiento de los camiones del Mercado Municipal viejo, en la ciudad de Guamúchil, para no verse afectados, es la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, pues mientras los líderes le exponían su inconformidad ante esta situación, respondió de una manera tan peculiar que dejó a todos asombrados, al decir de que como autoridades tienen la facultad de decir si se realiza o no, ya que es propiedad del Ayuntamiento. No cabe duda que así les dejo más que claro la situación. Sin embargo, con base en las peticiones hechas por el líder de los camioneros de las rutas foráneas, Saúl Valdez, y el líder de los locatarios, Gerardo Delgadillo, suavizó su mensaje y comentó presentar esta propuesta de revocación del proyecto de los nuevos módulos ante Cabildo. Por lo que ahora la moneda está en el aire, o se continúa con el proyecto o se respetan los derechos de posesión de uso de dueño de este estacionamiento de los camiones que recorren las comunidades.

La nómina. La nómina del Ayuntamiento de Angostura es un secreto a medias, porque solo se tiene acceso a una parte de ésta, ya que al parecer hay varias nóminas. Pero una de las que se conocen registra solamente 471 empleados, incluidos personal de confianza, servidores públicos, trabajadores auxiliares y demás nombres de puestos creados para contratar más personal. En esa lista llama la atención que no incluye el total del gasto que absorbe la nómina, ni coincide con la cifra que se conoce de 650 empleados que integran las diversas áreas del Gobierno Municipal. Quizás esa información no está a disposición del público de parte del Departamento de Transparencia, que preside José Dodiel García, y entonces también se puede pensar que la transparencia es a medias cuando se trata de conocer los totales.

Ni sus luces. El que de plano parece ser que se conformó con solo alcanzar la regiduría en la actual administración del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro es el conocido político originario de Pericos, Mocorito, Claudio López Camacho, pues no se le ha visto que aproveche el poder que supuestamente tiene su partido, Morena. En algún tiempo se llegó a decir que Claudio era el gallo en la política, pero hoy el profesor ha pasado desapercibido y no se le ven intenciones de que vaya a reaccionar, pues en el Pueblo Mágico se rumora que podría negociar posiciones, ya que no tiene la misma fortaleza que antes para lograr ser nuevamente candidato, y lo peor del caso es que no ha sido una real oposición en Cabildo.

Los encuentros. En Mocorito las aguas se empiezan a acomodar, y si hay algo que la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere es recobrar la posición en la presidencia municipal, por lo que muchos de los que se dicen tener el poder para hacer regresar a la silla más importante se han estado moviendo de manera sigilosa, muchos con precaución y cuidados, mientras que otros se muestran ya como los abanderados y los que son los que van a lograr el deseo que tiene. Y entre esos encuentros la que ha surgido con nuevos brillos y deseos de colocarse en una buena posición es la ex candidata a la presidencia, la maestra María Trinidad “Trinita” López Lara, quien ha empezado a moverse y a buscar a los actores políticos de su partido, en donde ha venido mostrando algunos puntos de acuerdo. Pero como dice el dicho, esto apenas va a iniciar, y no hay nada para nadie hasta que se defina.