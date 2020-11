¿Y el interes? Es el que ha quedado por fuera en darle seguimiento a tan esperada actividad que es el jardín botánico que se anunció desde el año pasado, pues la titular del Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Salvador Alvarado está esperando que le caigan desde el cielo propuestas en qué trabajar para darle seguimiento a este proyecto, pues dice que no se le ha hecho llegar ninguna notificación de que se tenga algún avance, como si tuviera que esperar para trabajar. La pregunta aquí sería: ¿tendrán en verdad el compromiso de que este jardín botánico se concluya en beneficio para los alvaradenses y así como se dijo fomentar la cultura ambiental? Lo cierto es que mientras pasa el tiempo, más dejan a desear por su pobre desempeño, ya que como dicen, del dicho al hecho, y aquí no se ve interés por seguir trabajándolo, o bien, pensar qué sigue.

La comodidad. El alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro debe tomar cartas en el asunto y exigirle a sus regidores respeto y formalidad en lo que portan al momento de acudir a las sesiones de Cabildo, ya que dicho lugar es recinto del Ayuntamiento donde se toman decisiones con seriedad, por lo tal la máxima autoridad del Pueblo Mágico no puede permitir que acudan como quieran, ya que deben proyectar buena imagen hacia la sociedad. Por cierto, en la sesión oficial de ayer por la mañana el edil del PAS, Aurelio Zazueta Robles, de principio a fin desempeñó su función con gorra y nadie le dijo algo al respecto, y si a esto le sumamos que por obligación sí tiene que portar cubrebocas, pues literalmente no se le apreciaba el rostro. Zazueta Robles es doctor de profesión, pero en este caso la comodidad le ganó a la educación.

En desconocimiento. Como dice el dicho, hasta no ver no creer, y es que la nueva secretaria de Pesca del estado de Sinaloa, Maribel Chollet Morán, en su primera visita a la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado dijo quedarse preocupada al ver la situación en la que se encuentra la presa Eustaquio Buelna, asunto al que no le toman importancia hasta que lo ven con sus propios ojos. Además de este comentario, expresó que el sector pesquero en el estado ha tocado fondo y que por lo tanto buscará coordinarse con la Conagua para que juntos logren un programa de ayuda para esta presa, que de manera urgente necesita una ‘manita de gato’. Los pescadores realmente esperan que Chollet Morán sí trabaje en beneficio de ellos, porque con Sergio Torres Félix fue poco el beneficio que se dio a conocer.

Tiempo al tiempo. Ya se asoman los nombres que se perfilan para las dirigencias de Morena en los municipios de la región del Évora. Uno de los que suena en Angostura es Miguel Angulo Castro, “el profe Mike”, quien afirma que han recibido muy buena respuesta de parte de los angosturenses hacia el partido, por lo que se encuentran trabajando en la formación de la estructura con la expectativa de aportar desde el municipio al posicionamiento electoral en el estado, contrario a lo que los partidos tradicionales señalan de la falta de estructura de Morena en los municipios por la falta de figuras de representación. El morenista manifiesta aires de unidad, fuerza y deseos de cambio, pero aún queda por ver si su liderazgo va a impulsar la estructura o habrá nuevos nombres para representar a Morena cuando lleguen los nombramientos.