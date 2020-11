No hay para cuando. A paso de tortuga y con un camino muy pedregoso avanza la encargada de consolidar en la ciudad de Guamúchil, por iniciativa propia la Casa del Migrante, Daria Valenzuela. Las puertas del gobierno municipal y del gobierno del estado encabezadas por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel han sido tocada en múltiples ocasiones y la respuesta ha tardado en llegar. La presencia de migrantes deambulando en diferentes puntos de la ciudad es una situación preocupante es por ello que Daria Valenzuela pide apoyo para que se pueda tener un punto de encuentro en el que se les brinde las medidas necesarias para que puedan continuar su paso debido a que la ciudad es solo eso una parada para alimentarse y continuar el camino.

Reclamo. Pareciera que la imagen y la aceptación de la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez no da una en los últimos meses, y es que ciudadanos están molestos con el actuar de la presidenta municipal, quien de buenas a primeras mandó a un grupo de trabajadores a quitar la carpa que se encuentra en las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese municipio, y aun cuando la crisis de la pandemia no ha bajado en su totalidad eran muchos de los derechohabientes los beneficiados, y lo peor es que su gente fue la que dijo que ella había dado esa indicación lo que más molestó a la gente. Por lo que de inmediato la alcaldesa se justificó que se había llegado el tiempo en que la tenía que devolver, pero que se les hará llegar una carpa nueva para que las personas puedan esperar el turno en el Seguro Socual sin estar bajo los rayos del sol. Situación que no dejó conforme a la gente. Lo que habla que Aglaeé deberá tener más cautela en su actuar y reunir a su “grupo” de trabajo para acordar acciones que abonen y no que sea quienes golpeen los avances que se lleva.

Los resultados. Los gobiernos municipales de la región del Évora cuentan con asesores para los alcaldes pero poco se conoce sobre la función que realizan y el peso que tiene su asesoría en la toma de decisiones que hacen los presidentes. En el caso de Angostura al ser uno de los municipios con mayores dificultades financieras, la función de un grupo asesor cobra mayor relevancia para que la alcaldesa cuente con un respaldo al momento de establecer estrategias y manejar el rumbo del municipio. Pero parece ser que Juan Adolfo Sotelo Valdes, quien aparece al frente del Grupo Asesor de la presidenta, no está haciendo un papel destacable porque desde el inicio de la administración hasta la fecha no se ven estrategias drásticas para solventar deudas, mejorar las finanzas, reducir personal y atraer inversión. Entonces ¿Cómo se está reflejando en la práctica el resultado de su trabajo?.

Las acciones. Pese a que Pier Angely Camacho de Ortiz, presidenta municipal de Salvador Alvarado declaró que no prevé más cambios en cuanto a directores de área en su administración debido a que el fallecido alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez ya contaba con un buen equipo de trabajo y considera que las cosas así pueden funcionar, pero claramente esto será imposible de cumplir ya que a unos cuantos meses de su llegada se han ventilado algunos cambios que próximamente es posible que el día de hoy lunes se den a conocer y entre los rumores más fuertes se encuentran el secretario del Ayuntamiento César Fredy Montoya Sánchez a quien moverán al puesto de Recaudación de Rentas, así como también se aproxima el cambio de director de Seguridad Pública y Transito Municipal, (SPyTM), Gerardo Cervantes de quien aún no se define a detalle.