Conformismo. En el Pueblo Mágico de Mocorito el Partido Acción Nacional está completamente apagado, no se ve que alguno de sus militantes, si es que aún los tiene, muestre interés por alguna candidatura para el proceso electoral que se avecina en el 2021. La figura que más ha resaltado en los últimos años es la del regidor Eduardo Robles, quien está vigente en la mente de los mocoritenses pero no se le ve que quiera algo más, y su inclinación a favor del Partido Sinaloense en Cabildo y en todas las acciones de gobierno no lo ponen en la parte de oposición, al contrario, parece estar rendido a la indicación del Ejecutivo municipal. Todo parece indicar que el albiazul ha caído en un conformismo político, en solo buscar aliarse a otro partido para así ganar una representación en el Ayuntamiento, ya que por sí solo literalmente no tiene fuerza. Habrá que esperar los resultados de las alianzas que se están preparando a nivel estado.

El ajuste. En total desacuerdo se encuentra el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, con todo el gasto millonario que se hace en las campañas políticas y más por estar en medio de una pandemia tan agresiva como lo ha sido el COVID-19. El funcionario estatal exige austeridad, y está seguro y confiado de que los diputados y diputadas del Congreso harán lo propio y actuarán con sabiduría ante esta situación, en donde debe prevalecer la salud ante cualquier cosa. Ordaz Coppel expresó que los partidos políticos deben de ajustarse el cinturón y ser conscientes de la situación. Además duda de que puedan tener tantos millones destinados para esta actividad, ya que ni los ayuntamientos cuentan con el recurso que se debería. Parece que a Quirino Ordaz no le parece nada bien este tema del derroche del dinero en campañas políticas.

La declaración. La directora de Obras Públicas de Angostura, Elizabeth Osuna García, reconoció ante las autoridades estatales durante el banderazo de arranque de la planta potabilizadora en Capomos que el agua de los pozos que fluía de algunas de las comunidades pertenecientes a la sindicatura de Alhuey, en el municipio de Angostura, se encontraba “comprometida” y con elementos como fierro, manganeso y sales. Al exponer que por tal problemática fue viable la construcción en Capomos, obra que beneficiará a toda la sindicatura. Al mencionar este importantísimo dato, se dirigió al secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, para hacerle ver que ya estaba atendiendo. Pero más que una declaración obligada, esto significa que el Gobierno Municipal admite que por la falta de rehabilitación de un servicio público tan importante como el sistema de agua potable, se estaba afectando la salud pública de los habitantes de estas comunidades.

En crisis. A ocho semanas de haber arrancado la zafra camaronera las condiciones no han sido nada favorables para los pescadores, quienes aseguran que la esperanza es la que muere al último. El presidente de la cooperativa pesquera de Playa Colorada, en el municipio de Angostura, Martín Soberanes, asegura que las condiciones han sido muy complicadas debido a que hay días que regresan con seis kilos de camarón, lo que no les alcanza ni para el pago de gasolina, por lo que hace el llamado para que los tres poderes de gobierno entiendan la crítica situación en la que se encuentran y se generen condiciones para mejorar al sector, que ha sido muy golpeado.