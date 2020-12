Gran respiro. Es el que tendrán los ganaderos del municipio de Salvador Alvarado ante la venta de carne en este mes de diciembre, ya que cuando no les llueve les llovizna, primero por la escasa lluvia y con ello la falta de alimentos, y segunda, por tener que vender los animales para que no se les mueran, por lo que ahora Roberto Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, considera tener buenas expectativas para estas fechas decembinas, lo que más mueve históricamente ante el tema económico, siendo estas fechas de mayor esperanza que le den una mayor movilidad y así poder obtener una mejoría, garantizando así una mejor seguridad para el sector, al no verse tan afectados comos meses anteriores.

De la cantidad a la calidad. El secretario de Obras Públicas del estado de Sinaloa, Osbaldo López Angulo, asegura que al Sector Salud le ha ido bien con el gobernador Quirino Ordaz Coppel en cuanto al desarrollo de obras públicas se refiere. Y asegura que este año ha sido un antes y un después para el estado con la concreción de obras multianuales que venían del año pasado pero que en éste ya se están finiquitando, pero faltó que el secretario mencionara cuántas de éstas han sido impulsadas este año desde cero en los municipios con mayor rezago en atención a la salud y la sanidad, ya que una gran parte de las que mencionó durante su paso por Angostura el pasado miércoles han sido en Culiacán, sobre todo en infraestructura hospitalaria. Habrá que ver cómo cierra su periodo y conocer el recuento de obras realizadas en los municipios, para conocer la calidad de las obras realizadas y no solo la cantidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La líder. Rindió protesta nuevamente la líder sindical del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Yuriria Zepeda Corrales, quien resultó ser la única candidata para este puesto, después de que el Comité de Elecciones dejara fuera de la jugada a Julio Gaxiola López. ¿Zepeda Corrales estará buscando algún puesto más después de que llegue su jubilación, o cuáles serán sus intenciones? Lo que sí, es que algo busca, porque las irregularidades que se dieron en el proceso para que ella ganara fueron dudosas y egoístas, a tal grado, que no dejaron pie a competencia, posiblemente porque sabía que había mucho en su contra, lo que provocaría su derrota. Claro está que eso solo con el paso del tiempo se sabrá, porque es inteligente y esperará a que los tiempos estén a su favor.

De eso piden su limosna. Los ciudadanos que compraron casa en las diferentes colonias y fraccionamientos que existen en la ciudad le aplaudieron a la presidenta municipal sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, cuando se dijo que se buscará gestionar mejorar las calles porque se encuentran en muy mal estado. El detalle es que la queja por los fraccionamientos que entregan las compañías constructoras es de que no cuentan con la calidad necesaria para que tenga una durabilidad en años y a la vuelta de dos o tres se quedan intransitables, y la queja de los ciudadanos es que muchos no terminan de pagar el inmueble y ya no se encuentran funcionales los accesos principales.