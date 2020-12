No lo dice ella. Quien arremetió fuertemente contra el Gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, fue la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, pues argumentó que mientras el mandatario federal anuncia con bombo y platillo que se tiene un sistema de salud de primer nivel, México está calificado como el país que ha manejado de la peor manera la situación originada por la pandemia de COVID-19, pero la diputada aclara que no lo dice ella, sino que son datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reforzar la vigilancia. El caos vial en el primer cuadro de la ciudad de Guamúchil ya es evidente con el inicio del mes de diciembre y la doble fila que se genera es una de sus máximas expresiones. Es cuando Tránsito Municipal de Salvador Alvarado se ve rebasado en su capacidad de vigilancia y mano dura para prevenir esta falta tan recurrente en todo el año, pero en las fechas decembrinas se ve con mayor descontrol, por lo que el comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, deberá mejorar su estrategia para hacer más con menos, porque se sabe que hay poco personal, pero también se ve la falta de vigilancia en horas pico en ocasiones y eso no ayuda a mermar la problemática, pues aunque ya están de regreso algunas integrantes del grupo de auxiliares viales para poner orden en algunos puntos, una dura estrategia decembrina sigue siendo necesaria.

La prioridad. Tanto el Gobierno Municipal como el Estatal están fallando en cuanto al tema de la construcción de un nuevo panteón en Guamúchil, y es que desde hace ya bastante tiempo que esta situación ha sido expuesta como una urgencia, pero a nadie, a excepción del edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza, le había dado por abordar el tema. El edil destaca el hecho de que solamente se requiere de 1 millón de pesos, cantidad que el Gobierno del Estado, a cargo de Quirino Ordaz Coppel, se comprometió a darle al municipio, pero aún no llega, mientras tanto, se culminó la obra de alumbrado en el bulevar Rosales, cuyas luminarias costaron 11 millones de pesos, 10 veces más de lo que sale una obra de mayor prioridad en estos tiempos de pandemia, en los que muchas personas están perdiendo la vida y hay familias que no cuentan con el suficiente recurso para comprar un terreno en un panteón privado.

El esfuerzo. Vaya tarea la que tiene Lily López López, directora de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Mocorito, pues está ideando estrategias para ayudarles a vender en línea y a que sepan utilizar las redes sociales a los diferentes comerciantes del Pueblo Mágico, pero la capacitación no lo es todo, sino que también deben actualizar sus herramientas tecnológicas como celulares, tablets, computadoras e internet, y ahí es donde muchos ya no le quieren invertir, menos los artesanos, quienes están más renuentes a innovar en este tipo de comercialización. Lily López está poniendo todo de su parte y lo que está a su alcance para ayudarles, pero si ellos no cooperan, como ya ha sucedido en otras ocasiones, los esfuerzos realizados serán en vano.