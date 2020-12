La réplica. La Presidenta Municipal de Angostura Aglaeé Montoya Martínez fue noticia nacional por usar una frase popular durante el acto conmemorativo celebración de los 104 años de la municipalización de Angostura. La palabra que utilizó para llamar a su pueblo a levantarse de la silla y trabajar por el municipio no es propia de la indumentaria de un cargo de gobierno como el que ostenta. Y no a todos les pareció una forma adecuada de exhortar a la participación ciudadana. Y aunque se había mantenido al márgen de las reacciones que desató su peculiar forma de llamar a la corresponsabilidad su réplica no se hizo esperar y fue hace unos días que a través de un estado de WhatsApp habló sobre el polémico momento. Dijo que ahora era conocida a nivel nacional pero que Dios sabe porqué hace las cosas y que su intención había sido motivar a la gente. Pero indudablemente en política las formas a veces importan más que el fondo y en esta ocasión su forma no fue bien aceptada sino más bien señalada como polémica.

La duda. El ex secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Cesar Fredy Montoya Sánchez, ha dado de que hablar y es que desde su salida de la administración a cargo de Pier Angely Camacho, se habían escuchado rumores de que el ex funcionario ocuparía el lugar que dejó vacante Jorge Cardenas Valenzuela en Recaudacion de rentas, cosa que aún no se ha confirmado, pero resulta que Montoya Sánchez en sus redes sociales ha publicado un poco de su reciente separo del cargo político pero además también hizo énfasis en que está un nuevo proyecto en puerta. A caso se ocupará en el gobierno estatal como se decía o pudiera ser que este personaje busque la presidencia del municipio de Salvador Alvarado, lo que no extrañaría a nadie ya que se sabe que Fredy Montoya aspira a este cargo desde hace ya varios años.

En el olvido. Algo que fue de muchos asombro para la ciudadanía alvaradense y qué causó fuertes críticas contra la directora de Ecología del ayuntamiento Salvador Alvarado, Karina Camacho Mejía, es el descuido que se ha tenido ante el proyecto de arborización en La Ciénega de Casal pues aunque se diga que solamente parece como si estuviera abandonado por la maleza que los rodea a ciencia cierta se sabe que lo han dejado en el olvido al dejar que muchos árboles se hayan secado por no prestarles la atención debida, aunque a principios era un proyecto ambicioso de la autoridad ha quedado mucho a deber debido a que fue una fuerte inversión financiera la que se realizó y si bien la idea principal era que la temporada de lluvias ayudará con estos árboles la realidad es que hace meses no se les visitaba para supervisar el avance, solo queda esperar que con el jalón de orejas que le dio la presidenta sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz, sea para que se ponga las pilas y no se permita que siga cayendo tan importante proyecto.

Los salvadores. El que llegó y se coronó como la promesa de salvación de sector pesquero es el coordinador de los diputados priistas en el Congreso Estatal, es el legislador, Sergio Jacobo Guitérrez quien estableció el compromiso de gestionar, eso si en la medida de lo posible apoyos para los campos pesqueros, debido al abandono que le han dado el gobierno de Federal dijo. Aunque el compromiso es gordo porque dijo que buscaran que el estado, quién además tiene menor ingreso debido a las pocas participaciones locales y el recorte presupuestal, los apoye incluso con motores marinos y gasolina para poder mejorar las condiciones. Por lo menos el compromiso ya se hizo, que aunque ya se está en tiempos electorales, lo único que los pescadores no quieren perder es la esperanza y consideran que el tiempo dará la razón si les cumplen o no.