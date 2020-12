El encuentro. Pareciera que es una sesión de Cabildo, aunque no es precisamente las instalaciones de la Presidencia Municipal de Mocorito, pero así se ve en la imagen que publicó el exsecretario del Ayuntamiento y también exalcalde José Noé Contreras Avendaño en su cuenta de Facebook. La foto la encabeza “El Güero” Contreras y en el grupo la mayoría son exfuncionarios que el actual alcalde por el PAS tuvo que cambiarlos en su administración y les dio las gracias con el finiquito, y uno que otro que son parte del PAS. Entre los que se dejaron ver en ese encuentro estaban Walter Pérez, exdirector de Ecología; Ylsa Espinoza, ex oficial mayor; Alexis López, ex director de Obras Públicas y ex director de Proyectos Estratégicos, donde pasó sus últimos días como funcionario en la administración de Galindo Castro; además se ve a Cristina Inzunza, síndica de Rosamorada; Adrián Sánchez, síndico de El Valle, y no podía faltar el aún regidor del PAS e impulsor en el Pueblo Mágico del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, el edil Valerio Cervantes Gastélum. ¿Qué tema habrán tocado? Nadie lo sabe, pero que llevaba un rumbo electoral, lo llevaba.

En el desamparo. Quienes se encuentran con el Jesús en la boca son algunos de los locatarios del Mercado Municipal de Angostura, ya que han sido víctimas de robos hace unas semanas en sus locales, pero lo más lamentable es que se enteraron que no hay un velador asignado por el municipio, que ha dejado en el desamparo sin vigilancia al mercado. Y a decir de los comerciantes afectados, no han encontrado una solución de parte del Ayuntamiento, ya que tanto el director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes Inclán, como el encargado de la recaudación del mercado, están enterados, por lo que habrán de intervenir a tiempo con el reforzamiento de la vigilancia y buscar una solución ante el problema de inseguridad que señalan los comerciantes que no se está atendiendo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ni sus luces. Si bien es cierto la pandemia vino a impactar en todos los sentidos a la administración pública de Mocorito, pero a pesar de las dificultades se ha ido avanzando en algunas acciones, en donde nomás no brillan son Felipe Espinoza Lara, director de Deportes y Orlando Vega, de la dirección de Ecología, porque pareciera que no se sabe en qué proyectos andan trabajando, están paralizados y dan a entender que de plano no tienen nada qué ofrecer en beneficio de la sociedad, porque acciones nuevas no se les ve. Pretextos para no hacer las cosas hay muchos, y conjugados con la falta de actitud, nunca van a salir de donde mismo, pese a que la sociedad espera buenos resultados. Todo está volviendo poco a poco a la normalidad, pero no se ve para cuándo se vayan a reactivar.

En el entendido. Tras una reunión más los vendedores de la verbena entendieron la decisión tomada por la autoridad municipal en Salvador Alvarado, que encabeza la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz, de cancelar la instalación de los comerciantes en la zona de mayor afluencia de ciudadanos como lo es la Plazuela Municipal. Si bien la intención de generar un movimiento económico en estas fechas llevó a la insistencia de los líderes a buscar en encuentro de manera constante para hacer ver la propuesta que tenían, sin embargo, el semáforo naranja de los niveles de contagios de COVID- 19 los llevó a aceptar de buena manera la decisión brindada por el municipio y el Comité de Salud con respecto a instalar a los verbeneros en la Plazuela Municipal.