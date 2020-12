Rebasados. Está por arrancar el operativo decembrino de seguridad pública Guadalupe-Reyes en la región del Évora el próximo 10 de diciembre, que realizan de manera coordinada las corporaciones policiacas, Tránsito y Protección Civil, pero uno de los municipios donde las autoridades están rebasadas en cuanto a su capacidad numérica es Angostura. Y si de comparaciones hablamos, es en Protección Civil donde la falta de personal es evidente para cubrir las más de 50 comunidades y la cabecera municipal. Y aunque se busca ser más eficientes, el director de Protección Civil, Luciano Castro, tiene tan poco personal, que casi casi se puede contar con los dedos de una sola mano. Y en esas condiciones la labor preventiva se reduce a acciones administrativas y de apoyo y no un operativo como tal. Dos ejemplos: ante la venta de pirotecnia poco pueden hacer, no pueden retirar mercancía ni tampoco tramitar una sanción. Y en cuanto a la vigilancia en comercios para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, son tantos y tan dispersos, que se desconoce un reporte oficial de las verificaciones realizadas.

Sobre aviso no hay engaño. Si hay algo que se han caracterizado los productores de Angostura es de nunca respetar los planes de siembra, que año con año se han fijado y que incluso hay ocasiones que se han generado discusiones muy acaloradas para definir los planes de siembra, pero a más de alguno parece no importarle y bajo riesgo personal o porque en muchas ocasiones hay tolerancia y la disponibilidad de agua se le brinda el servicio, pero las condiciones en las que se encuentran los módulos de riego con la disponibilidad de agua es en menor capacidad con respecto a los años anteriores, por lo que el llamado a la responsabilidad y al respeto al plan de siembra que ha hecho Andrés Urías en los últimos días es de ponerse atención, debido a que la falta de lluvias deja en situación de riesgo por la falta del vital líquido, para no salirse del programa de siembra, porque aquél que lo haga sin autorización estará en riesgo de perder su siembra, porque agua no habrá para todos.

Vaya susto. En pleno acto social que se estaba desarrollando en la comunidad indígena de San Luciano, Omar Duarte Rodríguez, director de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Angostura y José Rosario Peñuelas Castro, coordinador general de Comunidades y Pueblos Indígenas en el Gobierno del Estado tuvieron que sacar a flote su habilidad y destreza para esquivar de entre sus pies a un par de perros que les dio por pelearse justo cuando daban el discurso oficial. Duarte Rodríguez dejó de hablar para calmar a los coléricos caninos y retirarlos del lugar, pues apenas así continuó la entrega de despensas que estaban realizando. Por su parte, Peñuelas Castro, con el susto y toda la vestimenta que portaba, al igual que su cubrebocas, sudó la gota y después del hecho hasta una risita de nervios le salía. El evento terminó con éxito, pero el susto generado por los perros nadie se los quita.

Va de nuez. De nueva cuenta la presidenta municipal sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz anda que no la calienta ni el sol, buscando ni más ni menos apoyo por parte del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, la cantidad de 4 millones de pesos para lograr cubrir el pago de aguinaldo del personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, y no es para menos, pues según dijo que se está pasando por una situación complicada y se requiere del apoyo del gobernador para cumplir con los pagos correspondientes, pese a que cuando aún estaba al frente Carlo Mario Ortiz Sánchez se tenía preparado un plan. ¿Será que el gobernador está dispuesto a ayudar?