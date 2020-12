La motivación y las cifras. Recientemente estuvo de visita en Guamúchil el secretario estatal de Economía, Javier Lizárraga Mercado, para la entrega de equipamiento a microempresarios alvaradenses. En el acto protocolario de entrega emitió un motivador mensaje sobre la cultura del trabajo, cuando dijo que “trabajando se sale adelante” y que el trabajo dignifica. Frases de aliento que el secretario suele expresarles a los emprendedores cuando hace entrega de los apoyos productivos. Otro de los temas que siempre reitera es la generación de empleos que se mantiene en este municipio a pesar de la pandemia, pero de las cifras que poco menciona es cómo se está moviendo el índice de crecimiento económico en los municipios de la región del Évora, porque además de los apoyos, se requiere accionar la recuperación de la economía local, tan golpeada por la emergencia sanitaria.

La bienvenida. Los rumores ciertos pero tardíos se comprobaron ayer en la mañana, cuando el Ayuntamiento de Salvador Alvarado dio a conocer el tan esperado cambio de director de Seguridad Pública de este municipio, y es que ya se sabía de esto pero nadie quería declarar, a tal grado que se fue primero el exsecretario Fredy Montoya, quien tuvo su salida de la función pública. Pese a que ya se esperaba este movimiento, nadie sospechó que se le diera el día de ayer la bienvenida a Juan Carlos Barraza Morales y que a Gerardo Cervantes ni Las Golondrinas le tocaran, pero lo que sí le tocó fue salir por la puerta de atrás y sin que nadie notara su ausencia.

Nuevas estrategias. Sin duda alguna es evidente cómo la falta de consciencia en los alvaradenses está creciendo en el municipio, y muestra de ello es la basura que tiran en algunos puntos de la ciudad de Guamúchil, pese a que se cuenta con letreros de que está prohibido y con ello en que pueden ser acreedores a multas, sin embargo, parece que no está dando frutos o algo está pasando, ya que según la coordinadora de Ecología, Karina Camacho Mejía, no se tiene registrada sanción alguna a quien de manera consciente toma los tiraderos clandestinos como el lugar para la basura, lo que habla que los letreros que se instalan son solo advertencias que nadie toma en cuenta. ¿Será que tendrán que implementar nuevas estrategias, o de plano poner cámaras de vigilancia para que ya no se esté presentando esta mala práctica y así puedan agarrarlos y ponerles sus multas debidas?

A trabajar. Vaya tarea la que tiene que sacar adelante Enrique Flores Sepúlveda, director de Desarrollo Agropecuario en el Ayuntamiento de Mocorito, pues este ciclo agrícola fue pésimo para la mayoría de los productores de temporal, al no haberse presentado suficientes lluvias y, por ende, los cultivos tuvieron siniestros casi totales. Los temporaleros tienen la esperanza puesta en Flores Sepúlveda, que les pueda bajar algún tipo de recurso de apoyo y así aminorar las pérdidas que tuvieron, pues sería lamentable que nadie les tendiera la mano en este complicado momento, peor aún, que se viene un periodo electoral donde la ciudadanía podría darle la espalda en las urnas al partido del poder si no ven la ayuda humanitaria que requieren.