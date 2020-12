La revisión. Ya inició el proceso de auditoría interna en el Ayuntamiento de Angostura, un periodo que les permite a las direcciones de mayor captación de recursos ponerse al corriente a tiempo, y por qué no decirlo también, se busca resarcir aquellos errores que por omisión o falta de responsabilidad se cometieron. Es por esto que el síndico procurador Arturo Ávila Atondo está al pendiente de que se concluya en tiempo y forma este proceso, a más tardar en febrero. La revisión es muy importante porque de esto depende la imagen pública del desempeño de la administración, para evitar ser observados ante el estado, pero también porque en caso de que los directivos no cumplan con lo que les compete en tiempo y forma, la Sindicatura de Procuración queda respaldada con la constancia de auditoría realizada y se libran de responsabilidad, porque será cada funcionario quien dé la cara. Queda por ver cómo concluye la auditoría y el número de recomendaciones para poder saber qué tan al corriente están las áreas de las que más depende la operatividad de la administración.

La incógnita. Magaly Inzunza, quien es diputada local, es la menos conocida por la sociedad alvaradense, y es que realmente es poco lo que se da a ver por estos rumbos, a excepción de cuando quiere informar algo o simplemente hacer acto de presencia. Lamentablemente esto le ha ocasionado a la diputada poca popularidad en comparación con las demás figuras públicas que aparecen a su lado. Pareciera que a Magaly Inzunza le falta mucha experiencia y ganas por hacer las cosas para que la sociedad la voltee a ver. Nadie niega que sí trabaje, pero es posible que le haga falta poner más empeño y una poquita de publicidad que le ventile sus acciones, si es que quiere seguir en este ambiente de la política, porque como dice el dicho: “Es mejor que hablen, bien o mal, pero que hablen”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Va de reversa. Luego que los locatarios y los concesionarios del estacionamiento del transporte urbano en el Mercado Municipal viejo hicieran una manifestación pacífica y acudieran a mostrar su inconformidad, la presidenta municipal sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz dijo que se encuentra a la espera de tener una reunión con los regidores para tomar una decisión de mantener el proyecto de la construcción de los módulos en el mercado, o bien, revocar el proyecto y pensar en qué acción se invertirá el recurso de poco más de 1 millón de pesos, que ya estaba aprobado y destinado para los módulos, por lo que la moneda se encuentra en el aire y será en conjunto con todo el cuerpo de regidores que se llegue a un acuerdo de qué decisión tomar.

Solo de lujo. Desde hace años que como medida para evitar los tiraderos clandestinos de basura el Ayuntamiento de Salvador Alvarado ha venido instalando letreros en los que indican no tirar basura y hasta la aplicación de una fuerte multa, los cuales se tiene en 25 lugares estratégicos, pero parece que nomás son de lujo, pero se parecen a los espantapájaros, porque nadie los respeta, y tampoco se genera una reacción, porque no hay en Tesorería una sola multa que quede como sanción a quien se dedique a realizar los tiraderos clandestinos. La coordinadora de Ecología en el municipio, Karina Camacho Mejía, reconoció que es una práctica que no se ha detenido, mucho menos poner mano dura que deje como ejemplo.