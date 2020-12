Puras desilusiones. Al parecer la situación no va mejorando en nada para el gremio ganadero de Salvador Alvarado, esto según el presidente de la Asociación Ganadera Local, Roberto Sánchez Castro, debido a que no salen de una para entrar en otra, ya que actualmente el padrón ganadero puede ir en descenso hasta un 50 por ciento, lo que los tiene con gran temor y desilusión, pues por más que esperan obtener algo bueno no lo ven, pues no hace ni poco que dio a conocer que se tienen buenas expectativas con la venta de carne, lo que los ayudaría a salir del hoyo en el que se encuentra y ahora andan en la misma situación poniéndolos de cabeza, aunque todavía se cuenta con los socios este fácilmente podría desaparecer, ya que las condiciones no les están ayudando en mucho.

¿Y el resultado? Justo este día se cumplen dos meses de la visita de un equipo de gobierno del estado para atender el problema de mortandad de peces que afectó al sector pesquero del municipio de Angostura. Aquel día 14 de octubre arribaron al campo pesquero de Playa Colorada para realizar los estudios correspondientes con el fin de identificar las posibles causas de la muerte de decenas de peces. En la reunión, la coordinadora estatal de Conapesca, Cindy Rebeca Montoya Armenta, se comprometió a dar una pronta respuesta sobre los resultados de los estudios, cuando un representante de cooperativa le señaló al equipo que no querían que solo fuera una visita y ya no saber qué pasó con los resultados sino que se les informara la causa real del problema. A lo que Juan Ricardo Romero, representante de la Secretaría de Pesca, afirmó que les daría a conocer a todos los afectados en un acto público. Por su parte, Anselma Soto, representante de Certificación Sanitaria de Coepris, dijo que los resultados dependerían de los tiempos de los laboratorios pero ya son dos meses y como que ya es demasiado tiempo para que no se den a conocer. La exagerada demora pone en evidencia al grupo de funcionarios, en primera, la falta de compromiso con el sector pesquero por faltar a la palabra y, en segunda, despierta sospechas de cuál será el motivo real del porqué no se dan a conocer los resultados de manera pública.

El regreso. La Secretaría de Educación Publica y Cultura, (SEPyC), a cargo de Juan Alfonso Mejía López, anunció el posible regreso a clases de manera presencial, lo cual ha causado controversia tanto con maestros como con los padres familia debido al riesgo que estos pueden tener de contraer el virus al no contar las escuelas con instalaciones aptas para una situación de esta magnitud. Las acciones y medidas que vayan a tomar deberá combatir el alto número de alumnos en las aulas, las cuales oscilan entre 30 y 40 alumnos, lo que causa menos aprendizaje y en esta ocasión puede ser un foco rojo de contagios por la aglomeración de niños que estarán en un cuarto pequeño al mismo tiempo, y si las medidas de seguridad no se establecen de manera correcta que garantice el bienestar de los más pequeños del hogar, corren el riesgo de un punto de contagio. Una decisión muy difícil será tomar el retorno y más cumplir cada protocolo que mantenga sanos a alumnos y maestros.

Sin mejoras. Las cosas van de malas para los locatarios del Mercado Municipal en Salvador Alvarado debido a que las ventas no han repuntado como esperaban. El líder de los comerciantes del Mercado, Gerardo Delgadillo Fabián, que pese a que en este mes de diciembre las ventas repuntan, parece que la pandemia del Covid-19 ha golpeado financieramente a las familias, que muchas se han programado en el gasto.