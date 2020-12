Finalmente. Al fin se dieron el tiempo de presentar el informe de los resultados del Carnaval Guamúchil 2020 en el municipio de Salvador Alvarado. Ebelizario Parra, presidente del Patronato, se integró a la sesión de Cabildo celebrada el día de ayer, en donde declaró los ingresos y egresos que se obtuvieron para realizar la fiesta del pueblo. Pese a que los números salieron bien dentro de lo que cabe y mucho mejor que el año anterior, el tiempo que se tardaron en realizar este informe fue bastante, al grado de que faltaban alrededor de dos meses para que se cumpliera un año de haberse realizado este evento. El Patronato del Carnaval argumentó que algunos patrocinadores no cumplieron con la fecha y, además, la pandemia les afectó.

Sin eco. Ayer cerró la convocatoria para postularse como cronista oficial del municipio de Angostura, pero no tuvo el eco esperado y es evidente la falta de interés por este importante cargo que ofrece el Ayuntamiento de Angostura; pero no sorprende el registro de pocos participantes, ya que en el tema de la cultura y la historia local hay muy baja participación para su impulso y, aunque se anunció con tiempo a través de la Dirección de Cultura, que encabeza Sandra Luz Mejía Castro, la funcionaria reconoce que hubo más interesados que los registrados pero muchos no cumplían con los requisitos. Y ya tocando el tema del impulso a la cultura, es preciso mencionar que si de presupuestos se habla para el fomento cultural, la situación es lamentable, por lo que la directora de Cultura se las verá aún más difícil el año entrante para sacar adelante los tantos proyectos pendientes que están casi, casi, archivados por la falta de recursos, pero aún resta un año para que se busque un plan de gestión en otras instancias y niveles de gobierno para mejorar el escenario en el 2021.

Con esperanzas. Mucho se ha dicho que la economía no ha beneficiado mucho al comercio local este año debido a la pandemia, pero aun así, y dadas las duras condiciones financieras por las que ha atravesado el Cuerpo de Bomberos de Mocorito, este año llevan a cabo la colecta anual con la esperanza de recaudar alguna cantidad que les permita cubrir algunas necesidades, y para ello apostaron en primer término por una colecta empresarial, que no fue redituable, pues apenas alcanzaron a reunir un poco más de 4 mil pesos, y el compromiso de una empresa minera de aportarles 20 mil pesos, es por ello que el comandante de la corporación, Valentín Alapizco Arce, y los elementos que la integran salieron ayer a llevar a cabo la etapa de boteo tanto en la cabecera municipal como en la sindicatura de Pericos, pues tienen la esperanza que la población en general aporte su granito de arena y logren reunir una cantidad importante.

Sin temor. A pesar de que el comercio informal generalmente representaba pérdidas para el comercio formal, este año a raíz de las afectaciones por la pandemia, parece ser la excepción, pues de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, las dificultades económicas han alcanzado a todos por igual, y para estas fechas no temen ser afectados por la presencia del comercio informal, por lo que se muestran confiados en que puedan llegar a tener algún repunte importante y ver alguna recuperación finalmente después de tanto sufrir en estos meses.