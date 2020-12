Sí, muy molesto. El regidor del Partido Sinaloense (PAS) en el Ayuntamiento de Mocorito, Aurelio Zazueta Robles, alzó la voz y le reclamó al secretario del Ayuntamiento, Julio Medardo Serrano, el porqué no fue invitado a una reunión que llevaron a cabo las autoridades del Pueblo Mágico con Protección Civil para analizar las acciones a implementar y evitar las aglomeraciones que se están dando en la plazuela, debido a que se corre el riesgo de algún posible brote de COVID-19. El regidor muy molesto le recalcó al secretario que él es el presidente de la Comisión de Salud en Cabildo y quien da los informes, y así cómo va a estar enterado de lo que realmente sucede o se está haciendo en el municipio para combatir la pandemia si es ignorado. Al igual que Aurelio Zazueta, hay algunos regidores que no se les toma en cuenta en reuniones para aportar ideas en torno a determinado problema. Este rezago en invitación de eventos o encuentros donde se tomen decisiones en bien del municipio no es nada nuevo, es como si funcionaran solamente los del “grupito” del señor presidente municipal.

Muchos proyectos. Enrique Flores Sepúlveda, director de Desarrollo Agropecuario de Mocorito, está buscando la forma de combatir la sequía que azotó a la comunidad agrícola, por lo que recientemente realizó un recorrido por la ribera del río Mocorito acompañado de un especialista de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para tratar de rescatar el mayor volumen posible de agua y beneficiar a los sectores agrícola y ganadero, pero entre tantos proyectos que trae el funcionario ante la enorme necesidad que hay en los sectores productivos deja a medias a otros, como la propuesta hecha a los pescadores del Dique Mariquita, de brindar una alternativa ante la plaga del pez diablo, que ya tienen varios meses clamando ayuda y no hay quién les dé un respaldo definitivo, por lo que es preciso que aterrice su agenda y le dé seguimiento a los pendientes que se le van empalmando, porque a veces queriendo hacer mucho se hace poco.

En las mismas. Si hay algo que caracteriza a los angosturenses y que el personal del Cuerpo de Bomberos ya está acostumbrado, es que se les deje de lado cuando son ellos quienes alzan la mano de ayuda, es año tras año que por más que insistan en las visitas en el constante llamado de apoyar, siempre andan en las mismas, sin completar la meta de la colecta. El comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela, ha hecho el llamado constantemente a participar en el boteo o en la compra de la calca, recurso que se devuelve a la sociedad en servicios, y parece que no prevalece mucho el eco en funcionarios ni en empresarios locales.

Conflicto. Se suponía que el día de ayer el partido de Morena daría a conocer a su candidato para la gubernatura del estado de Sinaloa, pero debido a problemas internos este proceso no se llevó a cabo, y por si fuera poco, se especulaba sobre la salida del senador Rubén Rocha Moya para integrarse a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pero ni tardo ni perezoso el senador salió a dar la cara para desmentir tal cosa, y aceptó que él sigue de pie en la lucha por la gubernatura de Sinaloa. Y por lamentable que sea, informó que las oficinas del partido estaban tomadas y que los dirigentes no podían salir de ellas, lo que indica que Morena en su corto tiempo de haber nacido ya viene arrastrando problemas graves que pueden costarle caro tanto al partido como a los líderes de éste.