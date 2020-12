Dios aprieta pero no ahorca. Un respiro es el que anhelaba tener el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, pues ahora con la temporada invernal la demanda de agua disminuye y con ello también las fugas, que son las que más dolor de cabeza les causan porque no salen de una para cuando la ciudadanía les hace llegar la queja de otra, y pues como dice el dicho, dios aprieta pero no ahorca, y ahora este ahorro les queda como anillo al dedo para poder tener un respiro que les hace falta y no es para menos, pues a decir del gerente de la paramunicipal, esto les viene a favorecer mucho.

Sin interés. La calle José María Morelos y la calle Central, en la sindicatura de Pericos, Mocorito, estás en penumbras, cosa que los habitantes de este lugar le reprochan al alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, quien presume en donde puede de las buenas obras que ha gestionado para la cabecera, dejando de lado a los de la zona sur del municipio, y esto es notorio porque en redes sociales lo exponen públicamente por no tener obras que de calidad y además aseguran que algunas están inclusas. Debido a esto, el ex síndico Rafael López, aseguró que Galindo Castro tiene a Pericos a oscuras y que esto ha sido por la falta de un contrato de energía eléctrica, sin embargo, no es un problema que afecte al mandatario municipal, por lo que no le toma la importancia debida dejando que el tiempo pase y la situación empeore, pues no se trata de una petición nueva.

No sólo flores. Dicen que una sociedad tiene el gobierno que se merece, pero también los gobiernos actuales son constantemente evaluados en su desempeño por su sociedad, y en el caso del municipio de Angostura, gobernado por Aglaeé Montoya Martínez, los comentarios sobre el desempeño que ha tenido su administración al cierre del año no son sólo flores, sino que una parte de los síndicos de Angostura expresan lo que en realidad piensan sobre la atención recibida de parte de la presidenta y, aunque en su mayoría evalúan favorablemente el trabajo que ha realizado, también le exhortan a tener mayor comunicación y buscar la manera de brindar mayor seguridad pública a las ocho sindicaturas, ya que en el caso de Costa Azul, por mencionar un ejemplo, solamente hay un policía, por lo que la presidenta tiene un gran reto el próximo año para atender los rezagos que hay en las sindicaturas, y es que aunque sostiene reuniones con los síndicos de manera periódica, aún falta mayor coordinación.

Los olvidados. A mediados del pasado mes de noviembre se anunció que la rehabilitación de caminos en la zona serrana de Mocorito estaba por culminar y que en esos días comenzarían a trabajar también en la rehabilitación de calles y caminos en colonias de la cabecera municipal y comunidades aledañas, pero al parecer, las autoridades municipales se olvidaron de atender en ese sentido la zona donde se ubican los poblados de Palo de Asta y Mazate de los Sánchez, situación que dio a conocer el regidor del PAS, Aurelio Zazueta, quien señalaba que hay molestia entre la gente de esos lugares y exhortó a la Dirección de Obras Públicas a atender pronto dicha petición.