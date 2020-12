La traición. ‘Divide y vencerás’ dice un viejo y conocido refrán que todo parece indicar que lo aplicará al dedillo el regidor del Ayuntamiento de Mocorito, Valerio Cervantes Gastélum, quien hace algunas horas traicionó al PAS, partido que le dio la oportunidad de ser regidor en las dos administraciones del alcalde Guillermo Galindo, para irse a las filas de Movimiento Ciudadano. Valerio tuvo diferencias al interior de su partido, y como vio que no se le iba a dar la oportunidad de competir por la alcaldía del municipio serrano en el proceso del 2021, mejor se fue a MC, donde ya registró su precandidatura, y como es un partido que en esta región no pinta mucho, no tendrá rival para ser el abanderado. Seguro el regidor sabe que no la tiene nada fácil y quizá no gane la alcaldía, pero eso sí, le hará daño al PAS al llevarse con él a varios militantes, pero no solo eso, sino que también le restará votos en la sociedad.

Orgullo. Muy motivado y orgulloso está el síndico de Cerro Agudo, Víctor Cuevas Favela, por la nueva cara que tendrá el estadio de beisbol, tanto así, que en redes sociales presumió de esta increíble acción sin darse cuenta que en medio de la foto que publicó se encuentra una botella de una bebida embriagante. En la publicación señaló que estuvo viendo los avances de la obra de rehabilitación o reconstrucción del mismo, para lo cual se considera el primer millón de pesos del Ramo 33, y a pesar de que estuvo supervisando el lugar, no se percató de la botella que estaba en medio de la obra, pues al parecer, al ritmo que lleva, les da tiempo de echarse unos traguitos.

¿No hay qué informar? Uno de los cargos públicos de los que poco conoce la ciudadanía sobre la labor que realizan quienes los ostentan son las regidurías, y son los mismos regidores quienes reconocen que la población conoce muy poco sobre su trabajo y que persiste una mala percepción sobre el desempeño que realizan, pero resulta que cuando se busca conocer sobre su labor, algunos de los ediles no informan y omiten dar a conocer los resultados de sus acciones como miembros de un Cabildo. Tal es el caso de las regidoras del Ayuntamiento de Angostura, de quienes se desconoce el avance logrado en su Programa Operativo Anual que por ley deben de realizar y dar a conocer a la ciudadanía. ¿Será que las regidoras no tienen mucho qué informar y que incluso no han realizado aún ese programa? Y es que al menos de manera oficial no han presentado un informe general de trabajo de este año, y tomando en cuenta las sesiones de Cabildo, ha sido notoria la baja participación y la falta de propuestas de impacto para la comunidad angosturense que representan.

Solos y abandonados. Quienes se sienten totalmente desprotegidos son los ganaderos, pues a decir del presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Roberto Sánchez, este año no tuvieron ningún apoyo de la federación, y asegura que no solo en el municipio, sino en todo el estado, esta actividad primaria está totalmente desprotegida en el tema de programas federales y estatales, pues hay promesas incumplidas, más que nada, de programas que vienen anunciados del Gobierno Federal. Debido a estas circunstancias, así como a las carencias por las que año con año atraviesan, la ganadería representa un sector abandonado en diversos aspectos, pues no ven de qué manera crear estrategias para poder repuntar y ver mejorías.