Hace su lucha. El que no pierde la oportunidad de hacer notar su lucha de convencimiento para que lo tomen en cuenta para las próximas elecciones es el diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, pues como dice el conocido dicho queriendo todo se puede, y su luchita la está haciendo, pues el pasado sábado acudió muy contento a la comunidad de La Escalera a realizarles una pequeña posada, entregando dulces para los niños con una piñata cuando a inicios de la pandemia ni sus luces, y no es para menos pues como bien sabemos le late muy fuerte el corazón por la alcaldía de Salvador Alvarado, solo que su mira la tiene puesta al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hasta el momento no le definen nada en concreto debido a que las bases del tricolor se han manifestado en contra. Es esta de las únicas ocasiones que el popular “Chenel” en que llega con todo, porque en otras ocasiones aprovecha eventos, reuniones y hasta velorios para aparecer con su paletita en mano y empezar a saludar y tomarse foto con la gente que esté en el lugar. La moneda está en el aire, se sabe rentable con el resultado en el voto y ha sabido aprovecharlo al máximo, que en esta ocasión no piensa dudar en usar esta herramienta que lo ha hecho ganar varias elecciones.

De calendario. La titular de Turismo en el Ayuntamiento de Badiraguato, Luz Verónica Avilés Rochín, no ha bajado su fuerte presencia en los recónditos rincones de su pueblo, cuando no es en presencia ahora lo hará de manera permanente y con todos los meses del año, debido a que tiene brigadas por todo el municipio entregando un calendario cuya imagen principal es la foto de la aspirante a la presidencia municipal, aunque no se ve la insignia de ningún partido ni prevalece su posición como parte del equipo de trabajo de Lorena Pérez en el Ayuntamiento, salvo el fondo de un color guinda y su vestimenta blanca.

La responsabilidad. Lamentablemente un trabajador del Ayuntamiento del municipio de Mocorito perdió la vida mientras ejercía sus actividades laborales, pero para sorpresa de todos, tanto este trabajador como parte del personal de confianza no cuentan con seguro médico, lo cual es responsabilidad directa del Ayuntamiento proporcionar. Ahora es el gobierno municipal quien debe responder al 100 por ciento con los gastos fúnebres de este trabajador que solamente cumplía con las actividades que le correspondían y si bien fue un accidente, es considerado riesgo de trabajo, por lo que debe haber una indemnización para su familia. Enrique Navarro, síndico de Pericos, afirmó que el Ayuntamiento deberá hacerse responsable de todos los gastos del fallecido trabajador y que esto es mínimo en lo que debería de hacerse responsable, porque es una falta de respeto que el mismo gobierno incumpla con las normas y leyes que tienen y que está obligado a proporcionarle a sus empleados.

El pendiente. Hace unos días finalizó la campaña de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano-Marginal en un municipio de Angostura, que realizaron de manera coordinada diversas instituciones de atención y protección a la niñez como Enlace Municipal Pannasir, secretaria ejecutiva de Sipinna y Procuraduría del DIF. El personal llevó a cabo actividades informativas en cruceros de la cabecera municipal con la finalidad de sensibilizar y exhortar a respetar los derechos de la niñez. Hasta aquí muy bien, pero para que el lema de la campaña: Erradicar, logre su cometido, falta una actividad pendiente por realizar y de mayor impacto que es la supervisión en los campos agrícolas en esta temporada donde suelen arribar familias del sur del país con hijos en edad escolar, por lo que es importante que el director del DIF, Ángel Andrey Angulo, dé seguimiento a ese tema y la importante campaña vaya más allá de una acción informativa.