Los elefantitos. Además de los “elefantes blancos” que se conocen en el municipio de Angostura, heredados de administraciones pasadas, también hay “elefantitos”, como algunos parques recreativos ubicados en varias comunidades y de los que se conoce se construyeron con el Impuesto Predial Rústico, pero que en realidad no son utilizables y no se encuentran en las mejores condiciones. Y aunque son obras y acciones realizadas por gobiernos anteriores, también existe la responsabilidad de los gobiernos que reciben las obras inconclusas de concluirlas y darles seguimiento. Un tema que también le toca atender a la directora de Obras Públicas, Elizabeth Osuna García, quien se encuentra por culminar la mayoría de las obras aprobadas para este año con recurso del IPR pero que deberá darle una checada a esos “elefantitos”.

El conformismo. La directora de Turismo en Salvador Alvarado, Herandy Castro Montoya, asegura que el turismo en la región del Évora va por buen camino, e hizo hincapié en que el programa Viajando Puro Sinaloa ha sido prácticamente la salvación en estos momentos, pero está claro que ese programa es 100 % del Gobierno Estatal, lo que indica que a nivel municipal no se está haciendo lo propio para que esta área se supere y logre derramas económicas importantes. Lo que sí se nota es que está a gusto y relajada, sin mayor presión por generar reacción de los visitantes a este bello pueblo que Pedro Infante adoptó como suyo. Confiada del trabajo y proyectos estatales sí está, porque de ahí a los paseos de los niños de nivel básico en un trenecito particular con un cobro módico, dentro del programa Enamórate de Guamúchil, de ahí para allá, en medio de la pandemia no se ve reflejado una acción que se busque sobrellevar el turismo impulsado por el municipio, con lo cual debería de estar echándole ganas, porque está en un cargo del área que más derrama pudiera dejar, claro está que sabiendo aprovechar la situación con acciones que promuevan el crecimiento turístico.

Cada quien en su labor. Aprovechando tiempo el exsecretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, César Fredy Montoya Sánchez, se encuentra trabajando y reforzando la intención que lo hizo separarse del cargo, y es la de buscar ser el abanderado del PRI a la presidencia municipal. Se dice que ya se han dando algunos encuentros en particular con figuras importantes de su partido, a quienes les ha llevado su propuesta, situación que lo pone en ventaja ante la larga lista de aspirantes, quienes pareciera que les han dicho prevalezca la discreción, porque hasta el momento se encuentran en mute y sin mayor promoción que la de sus deseos internos.

En el guinda. Desde hace meses la operación política del ex presidente municipal de Mocorito, Francisco Javier López Cervantes, al interior del partido Morena en la capital sinaloense lo ponen en una posición favorecedora para asegurar que conoce y domina el terreno de la serranía del Pueblo Mágico, tanto, que ya se habla de su hermana, la exdelegada de Vialidad y Transportes en el municipio, Emilia Haydeé López Cervantes, como una fuerte candidata a abanderar el partido de color guinda, aun cuando también se habla de otra contendiente y esposa del exalcalde Juan Salvador Avilés Ochoa, quien aún no logra desprenderse por completo del PRI pero sí ha mostrado acciones y decisiones de independencia de este partido político.