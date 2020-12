¿Para cuándo? Los transportistas del campo pertenecientes a la Alianza de la región del Évora siguen padeciendo la invasión del transporte pirata, que opera sin control de las autoridades competentes. Un problema que no es de hoy, sino de hace años, y ahora en la temporada agrícola otoño-invierno, con el aumento de mano de obra de familias que llegan del sur del país principalmente, los legales tenían la esperanza de que el trabajo repuntara ya para fin de año, pero la realidad les dio la espalda, porque siguen con camiones parados, a decir del secretario general de la Alianza en la región, Artemio Angulo. Mientras que al director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle Sandoval, no se le ha visto poner mano dura en Angostura, porque los transportistas siguen denunciando el problema y no se ve para cuándo la intervención de las máximas autoridades.

Aprovechando el momento. Así es como ha andado el exalcalde sustituto de Salvador Alvarado, Flavio Sánchez Rivera, para no perder oportunidad de darse a conocer con la entrega de folletos a la ciudadanía como una buena opción para próximo presidente del municipio, pues aprovecha al hacerles llegar apoyos en diferentes colonias de la ciudad de Guamúchil, y pues como dice el conocido dicho, “al que madruga Dios lo ayuda”, y no es para menos, pues ya casi nos encontramos en épocas de campañas, en donde dar es un don divino para los políticos y de una vez darse a conocer para que los tomen en cuenta a la hora del esperado voto.

Ni Chana ni Juana. El regidor de Mocorito por Morena, Claudio López Camacho, a principios de año anduvo muy recio buscando lograr la dirigencia estatal del SNTE 53, tanto, que hasta pidió permiso para ausentarse, pero al toparse con algunos inconvenientes con la convocatoria lo hizo darse un brinco para atrás, y fue cuando dijo que sería la fortaleza de su partido, Morena, sin embargo, todas las aguas en el Pueblo Mágico se mueven por donde sea, sin un liderazgo ni cabeza alguna, están a quién más destello de poderío muestra tener, pero no porque se conforme como un partido sólido.

La última y nos vamos. Fue lo que dijo la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y luego dijo… esperemos que sean otros tres años, haciendo referencia que pretende buscar la reelección por el municipio de Angostura. No ha negado su deseo de mantenerse en la intención de buscar una reelección, y aunque hace tiempo tiene en la mira buscar alguna diputación, pareciera indicar que de nuevo buscará mantenerse en la silla presidencial de Angostura. Por el momento no se ha hecho el anuncio oficial de su separación del cargo para buscar la reelección, sin embargo, su trabajo de gestión no se ha detenido, e incluso trae una intensa actividad en las sindicaturas y comunidades del municipio, en donde se permite el cercano trato con la gente para informar de las acciones avanzadas en cada una de las zonas.