El olvido. El que ya no sabe ni por dónde más llegarle a la ciudadanía ni qué más hacer para que hagan consciencia en no generar aglomeración por la pandemia es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, que por más que hace llamados a la población a que se cuiden, parece que no lo toman en cuenta, y muestra de ello es la gran movilización que se está generando en el primer cuadro de la ciudad de Guamúchil con las compras navideñas, situación que lo tiene en alerta, debido a que con esto se puede causar un rebrote de contagios solo por no tomar las medidas pertinentes, y ahora más, que las personas tienen más contacto y los negocios permiten que se genere tumulto. Ahora queda esperar que la lista de nuevos contagios no incremente por tanta afluencia, que lo que quieren es descansar y no tener preocupación.

Ya era hora. Un poco retrasada se presentó la propuesta de Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Angostura de parte del coordinador municipal de Protección Civil, Luciano Castro Bojórquez, durante la sesión de Cabildo realizada el día de ayer, para turnar a la Comisión de Protección Civil para su análisis y dictamen. Y es retrasada porque es un documento necesario para las acciones de prevención. Al menos institucionalmente hablando, porque en realidad la capacidad del municipio para atender una emergencia de inundaciones está limitada, como quedó demostrado en el año 2018, que azotó la región del Évora, pero ya era hora que un directivo echara manos a la obra en un tema vital en materia de prevención.

El robo. Al Ayuntamiento de Salvador Alvarado le dolió el golpe bajo que los vecinos de Valle Bonito le dieron al no respetar lo ajeno, y es que al parecer algunos habitantes de este fraccionamiento no cuentan con el servicio de energía eléctrica, así que se les hizo fácil servirse con la cuchara grande, cosa que a papá gobierno no le cayó en gracia y está dispuesto a entrar en acción. El edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza fue quien expuso el punto en la última sesión de Cabildo ordinaria, y para sorpresa de todos, nadie sabía del tema, por lo que agarró en curva tanto a los demás ediles, a la presidenta sustituta y a la síndica procuradora, quien se comprometió a averiguar qué estaba pasando y cómo se podía solucionar. Lo que nadie se explica es cómo las autoridades municipales permitieron que en sus narices les robaran parte de un servicio tan notorio como lo es la energía eléctrica.

Coincidencia. Dicen muchos que una fotografía dice más que mil palabras, y en Mocorito se les ha visto muy juntos a los exalcaldes Juan Salvador Avilés Ochoa y a José Noé Contreras Avendaño. En estos momentos cada quien está trabajando para su proyecto personal llamado 2021, pero se rumora que si las condiciones se prestan podrían unir fuerzas para darle la batalla a cualquiera de los aspirantes que surjan en los próximos días, lo malo es que no se sabe por qué partido podrían ser los abanderados. Ciudadanos mocoritenses saben que Juan Salvador Avilés tiene tiempo llevando a cabo eventos y repartiendo apoyos en las diferentes comunidades, pero no para él, sino para buscar dar a conocer y posicionar a su esposa, para prepararla lo mejor posible y que levante la mano en caso de ser necesario.