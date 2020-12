Mal hecho. La última sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Angostura estuvo muy activa y con mucho qué destacar, pero una de las situaciones que puso en evidencia lo que falta por mejorar es el revés que le dieron al regidor Miguel Sotelo al presentar un dictamen de la Comisión de Gobernación que preside para que se analizara y aprobara el Reglamento Interno de la Dirección General de Bienestar, pero eran tantos los errores que tenía el documento, que simplemente no pasó. Errores de redacción, estructura, estilo, numeración de páginas, en fin, una serie de irregularidades que señaló el regidor José Luis Beltrán y que de forma clara le dijo: “Discúlpame, pero no se puede aprobar y se tiene que regresar”. Cabe destacar que dicho señalamiento fue respaldado por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien reconoció que es importante que aunque los regidores no presidan las comisiones, deben estar atentos al trabajo que hacen el resto de los ediles. El documento mal hecho debe ser una lección para que los integrantes de Cabildo pongan más empeño y se asesoren antes de presentar un dictamen en sesión y que además es transmitido en vivo por internet.

Difícil tarea. En materia política todo parece indicar que el mundo se le está viniendo encima a Tamara Gil Cháirez, presidenta del PAS en Mocorito, esto por la división que se está dando en el partido, que aunque está en el poder, se tambalea, pues se rumora que no solo el regidor Valerio Cervantes Gastélum le jugará en contra, sino también el ex secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño. La palabra unidad parece estar muy lejos de alcanzar el trabajo de Tamara Gil, quien quizá asumió la responsabilidad del partido por compromiso y no por vocación política, dado a que muchas cosas se le han salido de las manos y ha habido conflictos entre los propios representantes pasistas. Mocoritenses expertos en política rumoran que Tamara Gil no tiene autonomía en decisiones, sino que por lo general espera indicaciones del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro y quizá también de Julio Medardo Serrano Soto, quien anteriormente era el presidente del PAS y actualmente es el secretario del Ayuntamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los indecisos. Los que no dan una son los aspirantes de Morena a la candidatura por la gubernatura del estado, y es que la mala organización y sus pleitos internos han provocado que hasta la fecha no cuenten con un candidato definido, y es que cuando no dan una fecha dan otra, pero no llegan a la solución debido a las diferencias que se han suscitado, aunque no la han dado a conocer abiertamente. Lo que sí es que tienen a la ciudadanía intrigada de saber quién será, ya que Gerardo Vargas Landeros anda haciendo mucha campaña oculta y presentando trabajo para que Morena lo lance con la candidatura, pero de igual manera están los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, pero será cuestión de tiempo para que esto se sepa.

Contrastes. Mientras en el municipio de Angostura los elementos asignados a la Policía Ambiental ya se encuentran listos para entrar en acción, pues solamente falta la indicación, en Salvador Alvarado se observa la gran falta que hace una Policía de tal naturaleza, pues recientemente el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza lo mencionaba, ya que se cometen actos como el tirar basura y escombros en áreas prohibidas y no hay autoridad que ponga orden al respecto, por lo que el edil, que además preside la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, afirma que debe haber un cuerpo que se encargue de combatir este tipo de acciones y que no solamente queden en prohibiciones que nadie respeta.