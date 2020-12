¿Quién sanciona? Se conoce poco de las sanciones administrativas aplicadas en el Ayuntamiento de Angostura a funcionarios al cierre del año. Un tema que le compete tener en registro y darle seguimiento al secretario del Ayuntamiento, Saúl Alfredo González, y del que deberían estar al tanto también el síndico procurador, Arturo Ávila Atondo, y el titular del Órgano Interno de Control, Prágedes Ángulo Higuera. Y es que en las sesiones de cabildo de este año parece que las faltas en que incurren los servidores públicos no son un tema del qué informar y son muy pocos los regidores que han cuestionado cómo se mantiene un control interno en la administración. Un tema de importancia que no debe omitirse, principalmente en el cabildo, que es donde se aprueban o no las decisiones importantes de la comuna.

Coordinación por favor. En donde parece ser que no se ponen de acuerdo a la hora de trabajar y revisar el tema de los robos en las escuelas, es en la ciudad de Guamúchil, entre el regidor Everardo Meléndrez Hernández y el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, Lizandro Sillas López, pues en la pasada sesión de cabildo el regidor ya no aguantó más y le pidió ayuda a la presidenta municipal, Pier Angely Camacho de Ortiz, para que se les brinde mayor seguridad a los planteles educativos y no vuelvan a correr el mismo riesgo, pues ya en un par de ocasiones se han suscitado robos en escuelas, y no solo en Guamúchil. Cabe recordar que hace unos meses se informó sobre el robo en dos planteles del municipio angosturense, y en un caso más reciente se informó sobre un hecho en el municipio de Salvador Alvarado. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que las escuelas solas son un blanco fácil para los amantes de lo ajeno, por lo que los trabajos de vigilancia juegan un papel fundamental.

Cambiaron de lugar. Es por todos conocido el tema de los fuertes incendios que se registraban en su momento tanto en el basurón de Alhuey, Angostura, como en los basurones de La Ciénega de Casal y Tamazula, en Salvador Alvarado, situación que logró ser controlada, incluso ya hace tiempo que tampoco en el nuevo basurón de Batamotos, Angostura, no ocurre un hecho de este tipo, pero en los últimos meses la problemática ha cambiado de escenario y ahora los constantes incendios de basura que tienen a la expectativa a los Cuerpos de Bomberos de Angostura y Guamúchil, se dan en la zona de la curva del canalero, a unos metros de la carretera Angostura-Guamúchil, pero que corresponde al municipio costero. Esta situación parece no tener fin y a la semana se registran de tres a cinco llamados para los cuerpos de emergencia debido a incendios registrados en el lugar, pero el trabajo no acaba ahí, ya que hace falta el trabajo de la Dirección de Ecología de Angostura, a cargo de Abelino Angulo, para implementar las acciones necesarias que, en primer lugar, acaben con ese tiradero clandestino y posteriormente se sancione a quien incurra en estos actos.

Preocupante situación. Debido a la caída en el precio del tomatillo, para algunos productores no es redituable contratar mano de obra y esto mantiene en un escenario de incertidumbre tanto a jornaleros agrícolas como a transportistas de personal al campo, lo cual, según el presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo, Óscar Artemio Angulo, es un duro golpe, pues el trabajo en el campo tiende a la baja, y mientras en algunos casos los productores están estableciendo un nuevo cultivo, los afectados por la falta de trabajo tienen esperanza de tener un repunte con el corte de pepino y calabaza.