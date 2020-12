Incógnitos. En el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se cuenta con algunas áreas que son de suma importancia pero que simplemente no han sido aprovechadas del todo y un ejemplo claro es el IMJU, que debería ser un departamento que atienda y comprenda a los jóvenes, sin embargo, el director, Juan Carlos Vega Lugo, no ha realizado acciones que impacten de manera positiva o que generen un gran cambio en esta parte de la población. Pese a que sí ha llevado a cabo algunas actividades, éstas no pasan de ser un simple requisito para presentar trabajo. Lo mismo pasa en otras áreas, quienes los titulares no actúan ante situaciones que ameritan más esfuerzo. El Sipinna es un organismo que debe proteger y trabajar para los niños y adolescentes, sin embargo, en ocasiones solo se registran trabajos de teoría pero no de campo, lo que significa que solo saben acerca de los problemas pero no se actúa.

Apenitas. Un cierre satisfactorio y sin deudas es el que augura la Tesorería del Ayuntamiento de Angostura, a decir del tesorero Heriberto Tapia Armenta, que es más bien un cierre ajustado, porque es conocido que el municipio costero es una de las administraciones de gobierno de la región del Évora que desde sus inicios ha tenido complicaciones financieras. Prácticamente se logró cubrir “apenitas” con los compromisos más importantes y las prestaciones de los trabajadores, buscando la manera de que el arranque del próximo año no sea una cuesta dura de subir, pero todavía falta ver cómo afronta la administración el año nuevo.

En aumento. El trabajo de ayuda a sectores de la población considerada de bajos recursos de parte del Banco de Alimentos en Salvador Alvarado ha marcado un gran avance, sin embargo, la crisis general que ha dejado la pandemia por el COVID-19 ha registrado que el padrón de personas en situación de ser apoyadas ha tenido un incremento del 30 %. La presidenta del Banco de Alimentos, Yajaira Cecilia López Camacho, reconoció que el esfuerzo realizado es mucho y que sin duda es un esfuerzo en conjunto con la población, que se ha sumado en apoyar a las familias que se han incluido en el nuevo padrón de beneficiarios. Sin embargo, esta situación revela un panorama financiero que llama a no creer en los cantos de las sirenas y establecer medidas de austeridad desde el primer momento, para no caer en una crisis que engrose más las listas del Banco de Alimentos.

Se queda solo. En Mocorito algunos expertos en materia política afirman que el Partido Acción Nacional (PAN) se ha quedado solo, sin un representante digno que pueda dar la batalla en procesos más adelante, ya que el que más suena es el regidor Eduardo Robles y por lo que se ha visto ya está del lado del alcalde Guillermo Galindo, y no se descarta que el día de mañana cambie de camiseta, al igual que Florina Castañeda, quien en la administración anterior era regidora del PAN y en cuanto terminó el periodo “Memo” la acomodó en su gabinete como directora de Educación, así que ahora es aliada del PAS. Todo parece indicar que no hay amor por el partido, los colores se portan muy por encima y al lado que hay beneficios personales es la inclinación.