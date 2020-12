Calladito. Vaya ventilada que dio el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, cuando le preguntaron quiénes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se habían sumado a su proyecto y le han manifestado su respaldo, a lo que el exsecretario de Pesca del Gobierno de Quirino Ordaz dijo que había muchos, y entre los que podía mencionar se encontraban la ex diputada federal Mirna Velázquez, el líder de los cacahuateros en Mocorito, Paciano Mojardín Heráldez, y el expresidente del Comité Municipal en Salvador Alvarado, Leobardo López, e igual mencionó que del PAN se encuentran otras figuras que lo están respaldando. Sin duda en Salvador Alvarado hablar de Leobardo López es de una figura que ha tenido el respaldo total al interior de su partido, el cual no lo ha dejado por fuera y siempre ha estado en la función pública, e incluso se encuentra entre la lista de los ex presidentes municipales, cuando se le brindó la oportunidad de ser el encargado de despacho cuando en su momento el alcalde Carlo Mario Ortiz solicitó permiso para buscar la reelección. Muy calladito sí estaba con este tema, que sin duda fue un golpe que los priistas querrán que les aclare.

S.O.S. El eterno problema en los municipios es sin duda la falta de policías para brindar el servicio de seguridad pública que la sociedad demanda, sobre todo en municipios como Angostura, que cuenta con ocho sindicaturas y más de 50 comunidades. Lo que resulta abismal en cuanto al número de personal con que se cuenta en la corporación policiaca, situación que el director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes, reconoce al señalar que no se cuenta con las instalaciones adecuadas ni el personal suficiente para brindar la atención como se debe, por lo que se ajustan a las condiciones y hacen más con lo poco que se tiene. Por lo que el comandante lanza casi casi un llamado de auxilio a la federación y al estado a voltear a ver al municipio con más presupuesto y elementos, que garanticen dar la certeza en la seguridad necesaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se adelantan. En Angostura los aspirantes a la alcaldía andan muy acelerados, muestra de ello es que ya circula por redes sociales la aplicación de una supuesta encuesta para ir conociendo las preferencias de la ciudadanía. En esta medición se pide al participante que si votaría por el partido o por el candidato, además entre las opciones a elegir aparecen la actual presidenta municipal, Aglaeé Montoya Martínez, también Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán, Medel Montoya Montoya, Alberto Rivera Camacho y Arturo Ávila Atondo. Son muchos los interesados pero solo uno será llamado a la cena, así que hay que esperar los tiempos.

Sin ponerse de acuerdo. Más vale prevenir que lamentar, dice un conocido dicho, y éste tal parece que lo están medio aplicando las autoridades en el Pueblo Mágico de Mocorito, ya que llevaron a cabo la novena sesión ordinaria de manera virtual, en donde las autoridades la presenciaron en sus hogares, pero resulta y resalta que otras reuniones sí las hacen presenciales, cuando se supone que si las hacen de manera virtual es porque se están cuidando por la pandemia ¿Cómo esta reunión sí, si según las hacen virtuales para cuidarse de la propagación del virus?, pero hay algunas que hacen más actividad en calle haciendo “labor social”, cuando más salen el alcalde y los regidores. Situación contradictoria que no concuerda. Habrá qué ver el nivel de productividad a favor de los mocoritenses y reconocer que desde casa también se trabaja con buenos resultados.