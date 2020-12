Se desató la discusión. Lo que parecía una jornada de registro tranquila en la Asociación Ganadera Local de Angostura se tornó turbulenta entre los dos aspirantes a contender por la renovación de la presidencia. La discusión se desató la mañana de ayer cuando Roberto Santiago Robles y Baltazar Ureta acudieron a registrar sus planillas. De pronto iniciaron los señalamientos personales y la exposición de la evidente falta de unidad, ya que ninguno de los dos dio su brazo a torcer. Y por más que la presidenta de la Asociación Ganadera Local, Maricela García, trató de mediar cuando se desarrollaba la acalorada discusión, simplemente no la escucharon, por lo que después de minutos de confrontaciones verbales se les registró oficialmente como contendientes, pero todavía falta ver si antes del 15 de enero alguno de los aspirantes reconsidere su postura y se forme una planilla de unidad.

Buscando la manera. Los que andan buscando por cielo, mar y tierra poder vender los vehículos chatarra del Ayuntamiento de Angostura son las autoridades que encabeza la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez, pues a decir del tesorero Heriberto Tapia Armenta, con la venta de los 12 vehículos que se tienen para vender esperan recaudar alrededor de 300 mil pesos y así poderse comprar unos nuevos, y no es para menos, pues de que estén ahí resguardados sin ningún beneficio y criando posibles animales se decidió venderlos y ganar un dinerito para esas áreas que les haga falta algún vehículo, o bien, otra necesidad que se deba cubrir, pues hasta interesados en la lista hay, ahora solo falta esperar que logren salir todos y así puedan adquirir unos mejores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La papa caliente. Ya no saben ni a quién echarle la culpa de los malos ratos, y es que el director de Desarrollo Agropecuario de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela, cree que todo el trabajo lo debe hacer el Gobierno Federal, cuando él también debe de trabajar para el sector y no solo estirar la mano para que las cosas le caigan del Cielo. Es poco el trabajo que se ha visto de parte de Roberto Valenzuela, pero él asegura que papá gobierno es quien no ha apoyado a los agricultores de la región y que son los más afectados y atropellados en cuanto a ayuda, y pudiera ser que tenga razón, pero el buen juez por su casa empieza, y en su caso, no se ha visto gestión alguna.

Desaparición. En el Pueblo Mágico de Mocorito se comenta que desafortunadamente desaparecieron los líderes de corazón que defienden a los agricultores de temporal y al precio en la comercialización de sus productos, pues cada año Paciano Mojardín era quien daba la cara y luchaba por lograr beneficios, pero hoy desapareció. El que hace ruido es Alfonso “Güerito” Acedo, pero viendo también algún proyecto político personal a futuro, incluso, para sonar más fuerte y demostrar que en verdad pelea por los campesinos, hasta se ha hecho de palabras con algunos funcionarios del Ayuntamiento. Lo que es un hecho es que los temporaleros están desamparados por todos lados. ¿Y ahora quién podrá defenderlos?