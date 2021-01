Nomás no hay lucha. Nadie sabe a qué santo está encomendado el director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, y es que su actuar nomás no brilla por más lucha que se le hace, y lo peor del caso es que a él ni le preocupa ni se ocupa en generar resultados. Ahí tienen nomás un ejemplo, la obra de ampliación de 4 carriles de la carretera Guamúchil-Mocorito, que si bien es cierto la licitación la tiene una constructora, la realidad, poco le importa si se entrega a tiempo, si la calidad de la obra es la correcta o qué pasó, por qué se detuvo y por qué se ha estado remendando a cada rato ante los reclamos de los automovilistas. Es su área de responsabilidad, y nomás no hay una acción que diga esta voz es mía.

A la espera. Las decenas de familias en Angostura que necesitan apoyos invernales tendrán que esperar, porque la solicitud de gestión que se hizo al Gobierno Estatal desde la Dirección General de Bienestar, de parte de Omar Duarte Rodríguez, no tuvo la respuesta esperada, ya que los municipios costeros no están en el primer lugar de prioridad para el Gobierno del Estado, sino las zonas altas, donde se registran las temperaturas más bajas, por lo que el municipio tendrá que hacer su parte a través del Sistema DIF o de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez para los 150 hogares que se encuentran vulnerables en viviendas de lámina, que no la están pasando nada bien con el descenso de las temperaturas.

Mirando lejos. El senador Rubén Rocha Moya fue el ganón de la contienda para elegir al candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa por el partido Morena, mientras que Gerardo Vargas Landeros se quedó mirando lejos, y es que el aspirante a candidato dormía soñando que él sería el elegido por los dioses para ocupar este puesto y posteriormente sentarse en la silla grande del estado de Sinaloa, pero vaya sorpresita la que se llevó el día miércoles, al escuchar que Rocha Moya sería el rostro oficial de Morena en Sinaloa. De nada le sirvió su campaña adelantada y por debajo del agua que estuvo realizando tiempo antes de que pudieran elegir, posiblemente pensó que tenía todo bajo control y que las piezas se moverían a su favor. Sin duda no se quedará de brazos cruzados, y en su cuenta de Twitter retó a Mario Delgado a mostrar los resultados de la encuesta. Lo que sí, es que se quedó viendo muy lejos y buscando oportunidad que algún partido lo tome en cuenta para buscar su anhelada candidatura a la gubernatura de Sinaloa.

Ahora es cuando. Entre más se acercan los procesos electorales parece que es cuando más se dan a conocer nuevos aspirantes, que van contra todo por la presidencia municipal de Salvador Alvarado, pues así lo hizo la actual presidenta de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Guamúchil, María Ofelia Inzunza, quien no hace ni mucho tomó las riendas nuevamente y como su segundo año al frente del comité, y tal parece que esto no le bastó, pues ahora está dispuesta a ir por un nuevo puesto y por el pez gordo, pese a que aún no tiene partido, y no es para tanto, pues está de brazos abiertos para que la tomen en cuenta y la integren, como dice el dicho: la paciencia vence lo que la dicha no alcanza, tal cual que está dejando que pase.