Guillotina en el Ayuntamiento. Aunque es lamentable el despido de personal en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, es necesario este ajuste para que el municipio no sufra económicamente. El secretario del Ayuntamiento, Roberto García Michel, confirmó que serán alrededor de 12 personas las que se queden sin empleo, pero que esto se debe a que el presupuesto no alcanza. Claro está también que los despidos se dan cuando las personas que ahí laboran no ponen de su parte. Las áreas en las que se dio a conocer que se tuvieron dichos cambios fueron Protección Civil, Comunicación Social y Turismo, siendo en este último realmente muy necesario, ya que en estos tiempos de pandemia no hay mucha actividad en esta área y a esto se le suma que la directora, Herandy Castro Montoya, no se ha visto muy creativa desde que tomó el cargo.

Algo es algo. Luego de atravesar una dura situación durante la mayor parte del año, los festejos de fin de año trajeron esperanza a los comerciantes de la región del Évora, pues pudieron observar un repunte significativo que no tuvieron en otras celebraciones del año. El dirigente de la Canaco del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, explica que no se tuvieron ventas como en años anteriores pero sí lograron obtener ganancias mayores a lo que se vio durante lo que va de la pandemia. Este 2021 puede marcar la diferencia para el comercio en el sentido que las cosas pudieran ir regresando a la normalidad, pero aun así no deben bajar la guardia, pues los contagios están latentes y un paso en falso puede empeorar la situación y que las condiciones vuelvan a ser tan fatídicas como en meses anteriores.

No se dan abasto. Como cada año, los festejos para recibir al nuevo año dejan toneladas de basura en los municipios de la región del Évora. En esta ocasión la cifra que arroja el total es de 153 toneladas, siendo el municipio de Salvador Alvarado el que más registro de desechos tuvo en los hogares, por lo que los servicios de recolección se tuvieron que activar en los tres municipios durante el pasado 1 de enero para aminorar la carga al menos en las cabeceras municipales. Y es que aunque se han adquirido camiones recolectores en la región para dar mayor cobertura, pareciera que los ayuntamientos no se dan abasto con las celebraciones decembrinas y, a decir del secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Roberto García Michel, la cantidad incrementa debido que llegan más personas al municipio, pero todavía falta la recolección que se realizará en los próximos días en las comunidades y en el resto de las colonias donde se suspendió el servicio el primer día del año.

Un avance. Una necesidad muy visible en las calles del Pueblo Mágico de Mocorito es la falta de educación vial, y un aspecto importante al que se le viene prestando atención desde hace ya varios años y que por una u otra cosa no se aterriza ni concreta, es la instalación de señalética en el casco urbano. El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Eduardo Daniel Robles Sánchez, asegura que esta situación podría solucionarse pronto, pues ya hay un recurso asignado para ello, y es que aun con el auge turístico que ha tenido Mocorito, incluso antes de ser nombrado Pueblo Mágico, la gestión para atender ese asunto se estaba viendo muy lenta.