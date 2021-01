Sin contratiempos. En algo la tenían que ganar los ganaderos del municipio de Salvador Alvarado, pues cuando no sufrían por escasez de agua y con ello la dificultad para poder alimentarlos, los animales se morían o los tenían que vender, y ahora parece que la situación del abigeato no les está causado problema alguno, ya que el presidente de la Asociación Ganadera Local Productores Pecuarios de Guamúchil, AG., César Daniel Camacho Gutiérrez, dijo que en el año 2020 no se registraron robos, lo que ha sido de gran ayuda para todos y no es para menos pues con la situación difícil que han estado atravesando ya era hora de que tuvieran un poco de suerte con algo, pese a que los otros municipios de la región del Évora lamentablemente sí han estado registrando robos que a pesar de tantos actos no se ha detectado ningún presunto responsable, por eso como bien dice el dicho “el miedo no anda en burro” y el líder ganadero hizo un llamado a que areteen a sus animales, principalmente para evitar este tipo de situaciones y que sigan transcurriendo tranquilos como hasta el momento.

Abandonados. Los sectores de pesca, ganadería y de agricultura no ganan una, y los líderes de estos rubros han alzado la voz en contra del gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, especialmente Roberto Sánchez, quien vela por el bienestar de los ganaderos y quien aseguró que están en completo abandono al grado de creer que este sector pudiera desaparecer. El presidente de la Asociación Ganadera de Salvador Alvarado también dijo que cierran el año con carencias y con un mal sabor de boca porque no tienen respaldo de nadie, a excepción de la Unión Ganadera. Lamentablemente la pandemia también les afectó debido a que se tenía la esperanza de que en el 2020 se realizara la tan esperada Feria Ganadera y no fue así, por lo que el presidente de la Ganadera también debería de poner de su parte y buscar la forma de gestionar algunos apoyos o intentar organizar eventos en beneficio de su gremio, pero está solo a la espera de que las cosas le lleguen.

Manos a la obra. Se creó un nuevo puesto en el Ayuntamiento de Angostura en la oficina del Órgano Interno de Control, que se denominó Dirección de Resolución de Responsabilidades Administrativas. Esto se dio a conocer en la última sesión de cabildo ordinaria del año 2020, de parte del tesorero municipal, Heriberto Tapia Armenta, quien informó que por la importancia que reviste esta área se atendió la solicitud del síndico procurador Arturo Ávila Atondo. El síndico deberá poner manos a la obra e informar sobre los resultados en concreto que tendrá esta nueva Dirección y que no sea una acción de relumbrón para mostrar públicamente que se estará vigilante y trabajando en este tema.

¿Llevando agua a su molino? Lo suyo, lo suyo es la educación y eso en cada una de sus palabras lo primero que considera debe realizar es en bien del área que representa. Sin embargo, al regidor Francisco Everardo Meléndrez Hernández se le ha olvidado que es también presidente de la Comisión de Hacienda y miembro de las otras cinco comisiones más, pero no se escucha que lleve propuestas o acciones de trabajo en bien de otras áreas que no sea la educación.