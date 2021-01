Las fugas. Pese a las millonarias inversiones que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha destinado para el drenaje de este municipio de Salvador Alvarado con la construcción de los colectores pluviales Norte y Ferrocaril, éstas no han sido suficientes, porque persiste el problema de las aguas negras. En el fraccionamiento Los Álamos, de esta ciudad de Guamúchil, ha estado presente una fuga de manera constante, que ya tiene en promedio tres años y los vecinos ya están cansados de seguir lidiando con los fétidos olores que despide, mientras que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, hasta la fecha no tenga una solución que dé fin con este problema. Lo más lamentable es que esta situación se torna complicada, al grado de afectar la salud de los habitantes, hay quienes dicen que la mayoría del tiempo están enfermos del estómago porque los fuertes olores los acompañan las tres horas del día que van a ingerir sus alimentos. Los vecinos ya no saben a qué santo rezarle para que Beltrán Urías se ponga las pilas y les arregle la fuente de aguas contaminadas que está por la calle principal de este fraccionamiento.

Los acomodos. Con la designación del candidato electo al interior del partido Morena, el senador Rubén Rocha Moya, más de alguno en Salvador Alvarado ya se frota las manos y levanta al vuelo sus apiraciones en pos de una charla ya anunciada de llegar como candidato, como se escucha al expanista Armando “El Iguano” Camacho, quien se dice trae bajo el brazo la propuesta de ser el candidato de Morena. Sin embargo, no debe dormirse en sus laureles, porque si hay alguien que ha trabajado y bajo la empatía del también senador, Ricardo Monreal Ávila y principal impulsor de Rocha Moya para que fuera el candidato, es el ex presidente municipal sustituto Flavio Sánchez Rivera, quien tiene un grupo estructurado y trabajando como si la campaña ya estuviera en marcha. De algo se agarra, y no sabemos de qué o quién.

¿Mano dura? Ahora sí habrá medidas drásticas para los deudores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), y esto lo afirma el gerente Ricardo Angulo, que dice ya no le temblará la mano para aplicar restricciones a quienes deban recibos de tres meses en adelante y la cantidad de mil pesos.



Fuertes medidas. Pero la mano dura que más tendrá impacto será sin duda con los grandes deudores, aquellos establecimientos que consumen una gran cantidad de agua, como comercios, restaurantes, congeladoras, entre otros, y que incluso muchos no cuentan ni con medidores. Una situación que ha venido agravando la morosidad que registra la Junta de Agua por la falta de firmeza y permisividad. Se promete que esto está por cambiar con las nuevas medidas a implementarse en el nuevo año, pero todavía falta ver los resultados durante el primer trimestre del 2021 y poder confirmar que sí se aplicó la mano dura.

Sin confiar. Aun cuando en la última quincena del año la nómina del Ayuntamiento de Angostura no presentó bajas, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez dijo que se trabajó para no afectar la economía de las familias que trabajan en el municipio, sin embargo, reconoció que estos esfuerzos por generar ahorros con la reducción de los gastos de las diferentes áreas van encaminados a generar una mayor productividad, por lo que si el ajuste que generará un ahorro de 170 mil pesos es insuficiente, se pensará en otras medidas, pero no se descarta que haya algunos despidos.