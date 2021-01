El reclamo. En Mocorito ya no saben quién fue primero, la necesidad de la gente o la petición de la autoridad de cuidar lo que han dado, bueno, si es que ha habido algo a favor de la gente de Pericos. No cabe la menor duda de que en el Pueblo Mágico hay de todo, ahora resulta que el oficial mayor, Abraham Camacho González, pide a los ciudadanos periquenses que cuiden lo que el Gobierno Municipal les ha dado, y es que las letras de la sindicatura de Pericos se encuentran dañadas en la parte inferior, pero pareciera que esta afectación fue a causa del uso y el tiempo que las emblemáticas letras tienen. Lo increíble es que el funcionario pida en cierta forma respeto de los habitantes, cuando ellos como autoridad tienen a esta zona en completo abandono, y esto lo han expresado en diversas ocasiones el síndico Enrique Navarro, así como también los mismos habitantes, quienes han dicho que el Gobierno de Guillermo Galindo Castro no los toma en cuenta para nada y solamente los escucharon cuando ocuparon del voto.

No ven la suya. Productores y ganaderos de Sinaloa vuelven a pasar por una crítica situación ante los nulos apoyos del Gobierno Federal, y por más empeño que muestra el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, no da frutos, pues estos sectores productivos siguen careciendo de apoyos, que hasta el diputado local Faustino Hernández Álvarez lamentó que el Gobierno Federal no los favorece, por las restricciones ante presupuestos para el campo, y que sería bueno que se pusieran el cinturón y apoyaran como debería de ser, ya que año tras año siempre resultan afectados, y pues como dice un conocido dicho, ya ni llorar es bueno, que hasta por el lado de la falta de lluvias les va a pegar duro, ya que posiblemente no se podrá llevar a cabo un ciclo agrícola normal, y con ello la preocupación aumenta por las heladas, problema que afectaría y no dejaría desarrollar un nuevo ciclo.

El llamado. Aún no termina la primera semana del Año Nuevo y un acto vandálico ya se registró en el municipio de Angostura, lo que ha puesto en alerta a los usuarios del Módulo de Riego 74-1, que fueron afectados con el robo de cableado y de una base de la luz en un pozo ubicado en el ejido La Esperanza. Y ante la incertidumbre que se ha generado, es importante que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al mando del comandante Sergio Lagunes Inclán, respalde a la comunidad agrícola y se esté al tanto de la situación para que se evite otro atraco, o se coadyuve para la identificación del responsable o responsables.

El mensaje. Con la designación la tarde de ayer de Imelda Angulo de Montoya, esposa del exsecretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, César Fredy Montoya Sánchez, como la nueva titular de Recaudación de Rentas en el municipio, tras el fallecimiento del exrecaudador Jorge Humberto Cárdenas Valenzuela, se dejó ver un mensaje en que se consideró como premio de consolación a la aspiración que tiene el también ex diputado local de ser el abanderado de su Partido Revolucionario Institucional (PRI) para buscar la presidencia municipal, mensaje que sin duda no agradó mucho a César Fredy, quien se dice mantiene la esperanza que su partido por fin le dé esta oportunidad.