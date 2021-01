Con todo. Se están dejando ir tras la búsqueda de la silla presidencial de Salvador Alvarado. Los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal por Morena han brotado debajo de la tierra cual plaga de palomillas en tiempo de lluvias. Ya hicieron públicas sus aspiraciones Flavio Sánchez Rivera y Alfredo “El Facilito” Gaxiola, y los que siguen sin dar ese paso pero al acecho de cualquier banderazo de arranque Armando “El Iguano” Camacho, entre otros tantos. Y aun cuando “El Facilito” diga sus deseos políticos prevalece la duda si realmente su estabilidad económica como dice lo llevan a buscar este espacio en su partido Morena. Lo que sí es que a Morena le han salido aspirantes hasta por debajo de las piedras. Parece que se quedaron cebados desde que el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) llegó al gobierno federal y con su arrastre muchos más resultaron sorprendidos al ser electos con un puesto de elección popular. Por lo pronto deberá atender y sacar a su sapienza política a la actual líder del partido, Patricia Sáinz, para que logre aplacar los ánimos y tantos deseos por una silla, de lo contrario correrá sangre que sin duda la competencia sabrá aprovechar.

El gran reto. Las fuerzas policiacas empiezan a resentir la falta de elementos en Seguridad Pública en el municipio de Angostura, y no es para menos, pues la presencia de quemas de los desechos de basura, hasta la mala práctica de la tala de árboles que son muy recurrentes que se presenten ha ocasionado que los elementos no se pongan al 100 por ciento ante el tema de seguridad de los habitantes. Pese a que ya se cuenta hasta con patrullas, ahora solo falta que se lleve a cabo oficialmente el acto de entrega y del arranque de operación de la Policía Ambiental, lo que implica un gran reto para el director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes Inclán, que no puede dejar de lado ninguna de las dos situaciones, ya que son esenciales para el municipio costero y por más que intentan estirarse no da más, y como dice un conocido dicho: “ya ni llorar es bueno”, pues el comandante tiene que buscar estrategias para lograr darle seguridad al municipio y no dejar por otro lado el cuidado del medio ambiente, en puro membrete.

¿Contradicciones? Mientras el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, anuncia la “desconversión hospitalaria”, un proceso de cambio de los hospitales para ir aperturando espacios que se encuentran como áreas Covid, las estadísticas en municipios como la región del Évora le están haciendo frente a la estrategia, porque tan solo en un día se registraron nueve contagios en Salvador Alvarado, tres en Angostura y un deceso. Tomando en cuenta la ocupación que registran en los últimos días los dos hospitales de Guamúchil, no resulta muy idóneo en estos momentos el proceso de cambio. Más bien habría que replantearse qué tan viable es una estrategia de tal magnitud en las actuales condiciones, porque el acelere de cambio de semáforo indica que se regresará a un rojo ante el nivel de contagio que no acaba.

Sin concretar. Desesperado y moviendo piezas y encuentros está el diputado José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien parece no ha podido concretar nada con ningún partido para el proceso electoral que viene, sin embargo es de reconocer que sus acciones son de manera ‘espichadita’ y para dar la sorpresa de una. Lo que sí es que sus “locuras” parece que ya no han generado reacción alguna porque así se vista de rey mago, de santo o un héroe de la historia de México, nomás sus acciones no causan reacción alguna. ¿Será que ya el tiempo del “Loco Chenel” en la política se está acabando?