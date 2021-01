No hay para cuándo. “Este año quedará la Casa de la Cultura y el Museo de Los Tigres del Norte”, nomás se quedó anunciando el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a mediados de septiembre pasado, cuando realizó un recorrido por estas obras junto al alcalde Guillermo Galindo Castro. Y aunque la obra, que tiene una inversión de 16 millones de pesos, llevaba un avance en aquel entonces cerca del 80 %, lejos se quedó de que se concretara en el 2020 como se había anunciado. Hasta el momento no hay anuncio de la autoridad municipal de la fecha para cuándo se entregará la obra tan esperada, a pesar de que se busca que los turistas tengan espacios a visitar en el Pueblo Mágico.

El aliado. Ante la unión que anunciaran de manera oficial los partidos PRI, PAN y PRD en Mocorito con el afán de lograr fortaleza y ganar la presidencia municipal en la elección del próximo mes de junio, claramente le abre las puertas al regidor Eduardo Daniel Robles para que se convierta ahora sí en un total aliado más no solo del alcalde Guillermo Galindo, sino del PAS, pues seguro el edil dejará las filas del blanquiazul, pese a que fue el que le dio la oportunidad de llegar a Cabildo, para apoyar la causa pasista, ya que no comparte las ideologías de la unión PRIAN. Eduardo Robles es de los regidores más activos y propositivos y tiene proyección política, pero necesita que el PAS se mantenga en el poder, ya que de lo contrario su carrera se podría ver truncada, o bien, podría buscar su oportunidad en otros colores, tal y como lo está haciendo Valerio Cervantes Gastélum.

Los cambios. El alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, se la lleva haciendo cambios de personal, ya sea por una cosa o por otra, el caso es que nadie le satisface y nadie cumple con el trabajo que él exige, pero primero debería de verse en un espejo, ya que si los cambios los hace porque no cumplen con sus tareas, debería de poner más atención a los dedos de que apuntan hacia él cuando señala con el índice, y es que las quejas de parte de los habitantes de Mocorito hacia el funcionario son bastantes, casi tantas como los cambios que ha hecho. Primeramente se deshizo del que fuera director de Ecología, Walter Pérez, después del secretario del Ayuntamiento, Noé Contreras Avendaño, así como también de la oficial mayor Ylsa Espinoza, el jefe de Proyectos Estratégicos, Alexis López, y otros más que fueron despedidos por ya no querer colaborar con él, porque se dice que no quieren apoyar a su aspirante a candidato a presidente municipal, Jaime Angulo, tal es el caso de la hoy exdirectora del IMJU, Edsabel Bórquez, rumores que toman mayor fuerza en el Pueblo Mágico.

Rezagado. Solo 600 mil pesos se destinaron para la atención a espacios públicos en el municipio de Angostura en el Presupuesto Municipal 2021, una cantidad irrisoria ante las prioridades que hay por atender, como en las instalaciones del Rastro Municipal, que requiere mejoras como espacio sanitario, de suma importancia para la salud pública y cuya última inversión fue en el año 2019 con una vergonzosa cantidad de 100 mil pesos aproximadamente, pero no todo está perdido, y sería importante que en la Tesorería Municipal, presidida por Heriberto Tapia Armenta, se evalúen las prioridades en materia de salud, porque el Rastro Municipal ha estado rezagado en rehabilitación y requiere una mayor atención de parte del Ayuntamiento.