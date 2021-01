Con aires de cambio. Al interior del Colegio de Abogados Roberto Macías Fernández ya andan los ajustes y acomodos de quienes aspiran a dirigir el cuerpo colegiado, el cual preside Nicolás Espinoza, quien desde el año pasado cumplió su periodo pero debido a la pandemia se encuentra en un periodo de mandato extendido, sin embargo, más de alguno ya muestra interés, pero se mantienen a la espera de los ajustes y tiempos que brinde la pandemia del COVID-19 para saber el procedimiento y las medidas que tomarán para cambio de dirigencia. Desde el 2019, que de manera oficial terminó su periodo, había ya intencionados, y quien hasta ahora se mantiene firme con su intención de buscar la dirigencia es Abraham Portillo.

Al mejor postor. El que no ha definido bien por qué partido cobijarse es el diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela, pero sin pensarlo dos veces afirmó que sí buscará la candidatura de la alcaldía por Salvador Alvarado, pues está a la espera de los tiempos electorales para tomar una decisión por cuál partido irse para lograr ganar la silla presidencial. Tanta es su confianza y seguridad en que será el alcalde, que no se ha dado cuenta que nadie lo estará esperando, pues existen otros aspirantes que quieren una oportunidad, y él hasta comenta que tiene ya varios partidos esperando a que se decida por cuál ser el abanderado para buscar la presidencia municipal. Tanta confianza lleva a pensar que “Chenel” tiene un as bajo la manga o de plano si no le toca no le preocupa.

¿Es fe o es barba? Jesús Alfredo Gaxiola Camacho no quita el dedo del renglón para ser tomado en cuenta como candidato a la alcaldía de Salvador Alvarado, y su fe radica en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debido a que desde un tiempo a la fecha ha empezado a traer consigo, como amuleto para la buena suerte, una imagen de AMLO. La fotografía se ha visto circular en algunas redes sociales, tal vez como para generar sentimentalismo en el mandatario del país y le dé el espaldarazo que tanto anhela. Hay que esperar los tiempos para saber si le funcionó la estrategia o de plano solo en intención quedó, porque de que se sabe vender como una propuesta viable y factible para ser tomado en cuenta por Morena lo sabe hacer, aun cuando sea el personaje que más idolatra al excandidato a la presidencia de la República por el PRI, asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

A contracorriente. El Partido del Trabajo en Angostura no está muerto aunque su padrón registra la cantidad de 300 afiliados y busca seguir sobreviviendo a contracorriente, por lo que una de las formas para mantener la estructura en el municipio costero es las alianzas en candidaturas, y el partido con el que hay mayor probabilidad es el Partido Verde Ecologista de México, a decir de su dirigente local, Arturo Urías, pero ante todo el optimismo y la lucha por no hundirse mantiene a flote a la militancia, porque ni siquiera cuentan con oficinas para poder fortalecer y ampliar la estructura. En este escenario está muy complicado que el PT se posicione en el electorado, pero dependerá de la capacidad de acción de los liderazgos para ganar terreno.