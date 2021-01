Nadie les informa. Algunos de los agricultores del municipio de Salvador Alvarado señalaron que nadie les está informando sobre las medidas para mitigar daños en cultivos ante los descensos de temperatura que continúan, porque oficialmente no hay pronósticos de heladas pero ya hay daños que mermarán la producción, porque ya se ha presentado escarcha en cultivos de maíz y frijol en el ejido El Salitre, pero de parte de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, que preside Carlos Beltrán Astorga, se desconocen cuáles son las acciones preventivas o la información actualizada para mantener al tanto a la comunidad agrícola, que ha manifestado que los toma de sorpresa la afectación en algunas partes de sus siembras y de quienes están más enterados arriba no fluye la información hacia abajo. Situación que extraña, porque si bien Carlos Beltrán es un viejo lobo en el campo, debe ser la falta de comunicación hacia algunos liderazgos en comunidades.

Atención ciudadana. Si bien el presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, ha dicho que no se cuenta con los recursos suficientes para resolver todas las necesidades que presenta la población, por lo menos es importante que se le dé seguimiento para que se cumplan los casos prioritarios, tal es el caso como la ampliación de redes eléctricas que se tienen trabajando desde hace muchos años en las comunidades El Potrero, Comanito y Pericos, ya que estas localidades necesitan la atención y que entre en funciones el servicio, pues tal parece que entre más se les hace llegar a las autoridades, éstos solo gestionan pero no se dan cuenta si se lleva a cabo o no, y hasta ahora lo único que les queda decir es que ya es solo responsabilidad de la CFE y le echan la bronca.

Sin preocupaciones. Muy claro fue el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza cuando dijo que se requiere de mano firme de parte del Gobierno Municipal, que encabeza Pier Angely Camacho Montoya, sobre todo del área de Ecología, de la cual es encargada la funcionaria Karina Camacho Mejía, quien hasta el momento no ha registrado ninguna multa ya sea por quema o tira de basura. Claro está que el edil alvaradense barrió parejo y hasta se llevó de arrastre a los ciudadanos, que si bien es cierto son los que provocan este tipo de contaminación, pero lamentablemente el Gobierno se ha visto sumiso en este tipo de acciones, pese a que el reglamento que hay de Ecología no ha servido de mucho, porque no se aplica, y por lo visto tampoco se aplicará en un tiempo cercano, dijo incluso hasta parece que algunos de los funcionarios están de vacaciones, porque nomás no se les puede contar las acciones que vienen realizando.

Llamada de atención. El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Mocorito, Claudio López Camacho, le pide al director de Cultura, Pedro Sánchez, poner atención en todos los bustos de los personajes ilustres del Pueblo Mágico que existen en las diferentes sindicaturas, que a todos por igual les dé su respectivo mantenimiento para que luzcan en óptimas condiciones y no solamente se concentre en el que está en Pericos, en el busto del maestro Jesús Manuel Ibarra Peiro. El edil invitó al alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, en caso de que el director de Cultura no lo pueda hacer, nombrar una comisión en Cabildo que organice dichos trabajos, dado a que todos merecen la misma atención y así las imágenes de los ilustres mocoritenses no estén tan decaídas, que se hiciera algo por estos bustos.