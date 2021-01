Hay culebra en el agua. Sorprendido se dijo el presidente de la Canaco del Évora, Miguel Antonio Castro, luego que Carlos Alonso Orduño López confirmara que la noche del pasado miércoles había sido electo como presidente del organismo de comerciantes en la reunión del Consejo Directivo y que más de alguno de los miembros hizo público en redes sociales. Desconoció a la figura de presidente electo, porque él no había sacado de manera pública la convocatoria. De manera extraoficial se dijo que Miguel Antonio en su primera intención era buscar la reelección al interior de la Canaco, pero debido a que ha prevalecido el descontento durante su año de mandato, por una serie de conflictos y desacuerdos que lo dejan muy mal parado y con el rechazo de los socios, se propuso apoyar el proyecto de Silvia Aidé Corral.

Ovejas con piel de lobo. Por los corrillos de la Presidencia Municipal de Angostura ya se rumora de manera muy fuerte que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, buscará la reelección en el municipio costero, pero también se dice entre los pasillos del edificio presidencial que ella no cuenta con lo necesario para ganar una reelección, ¿será? Pese a que se ha mostrado fuerte y segura de sí, muchas personas, tanto funcionarios como ciudadanos, aseguran que su tiempo ya pasó, y es que a decir verdad, Montoya Martínez tiene ciertos arranques que han sido motivo de burla y de crítica hacia su actuar. Sin embargo, es de reconocer que Aglaeé Montoya tiene entre sus funcionarios que frente a ella actúan como corderitos, pero nomás da la espalda son sus peores críticos, incluso los principales impulsores del rechazo social de la supuesta imagen que brinda la alcaldesa.

La aspiración. De nueva cuenta el regidor morenista José Luis Beltrán Astorga buscará contender por la presidencia municipal de Angostura, así lo manifestó ayer al destapar sus aspiraciones para ser el candidato de Morena para contender por la alcaldía. El edil tiene la esperanza de que ahora sí se le logre su anhelado sueño de ser el próximo alcalde de Angostura y transformar las cosas, porque, dijo, ya no se puede seguir con un gobierno improvisado y de ocurrencias, gobierno al cual él pertenece, al ser parte del cuerpo de regidores. Con este señalamiento directo a la alcaldesa, el regidor hizo una crítica a la forma en que ha estado gobernando, pero dice que con Morena y él al frente las cosas serán diferentes, pero todavía falta ver si contará con el respaldo suficiente de la militancia y de la sociedad angosturense.

Desespero. Es el que impera en el sector ganadero del municipio de Salvador Alvarado al no contar con nada de apoyos por parte del Gobierno Federal, pues éstos no ven la salida del túnel para cuando la crisis los vuelve a alcanzar, y no es para menos, pues con esta contingencia al Gobierno se le hace muy fácil evadir responsabilidades, mientras que los productores ya no hallan qué hacer, y no es para menos, pues según el presidente de la Asociación Ganadera Local Productores Pecuarios de Guamúchil AG, César Daniel Camacho Gutiérrez, hasta la actividad porcina se está viendo considerablemente afectada en lo local, lo que los está haciendo pasar una situación complicada, pues por más llamados que externan al Gobierno Federal, ni las luces de ellos por quererlos apoyar.