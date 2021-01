Misión imposible. Tanto que se habló de la instalación e instalación de una oficina de la Profeco en el municipio de Salvador Alvarado, para que al final de cuentas todo quedara en promesas. El edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza comentó que creer en la instalación de esta oficina es como creer que la corrupción terminará, así de lejos e imposible se avizora que este servicio tan importante llegue a este municipio. El regidor ha sido de los pocos que estuvo gestionado que la Profeco visitara los comercios de Guamúchil porque se vio un incremento de precios notorio en los productos que estaban relacionados con la salud, y esto fue debido a que muchos negocios se aprovecharon de la pandemia y, efectivamente, el delegado Miguel Ángel Murillo llegó supuestamente para verificar la situación, pero Galindo Inzunza afirma que solo vino de paseo, porque nada solucionó.

La deuda sin fin. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) se encuentra inmersa en una deuda que parece no tener fin, pues oscila alrededor de los 100 millones de pesos, mismos que se adeudan a la Conagua por el pago de los derechos de agua. El gerente de la paramunicipal, Héctor Guadalupe Prado Ibarra, señalaba que afortunadamente han conseguido estar operando gracias al apoyo del Ayuntamiento, pero ven el pago de dicha deuda como algo inalcanzable, pues se viene arrastrando desde hace ya varias administraciones y ahora, aunque se quiera abonar, la cantidad es exorbitante para establecer un convenio de pagos pequeños.

El divisionismo de antaño. Dicen que todo puede cambiar en un segundo y así pasó en el evento para el cambio del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de Angostura, porque cuando todo era armonía y parecía haber terminado el antaño conflicto entre los dos grupos, de pronto se encendieron los ánimos y se dieron con todo. La discusión llegó a tal grado que no se pudieron dirimir las diferencias, ya que una de las partes reclamó que el documento que avalaba la planilla de unidad llegó alterado desde Culiacán y se incluía a socios que no habían sido registrados por acuerdo en ninguna de las dos planillas, ni en la planilla de unidad que surgió de ambas posteriormente, por lo que la presidenta saliente, Maricela García, seguirá al frente hasta que se concilie el conflicto, ya que no se logró el nombramiento de la nueva dirigencia. Además, con las indicaciones del Sector Salud, no se pueden realizar eventos como la asamblea, por lo que el cambio de Consejo se retrasará y el divisionismo se acentuará aún más.

Tema pendiente. Falta poco para que termine la administración del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro en Mocorito y no se ha visto para cuándo vaya a quedar solucionado el problema del panteón municipal, pues por muchos es sabido que ya no hay espacio para más entierros, pero en estos cinco años de Gobierno no han sido suficientes para concretar algo, mucho menos para hacer realidad algún proyecto, puras promesas se han vuelto, y algunos funcionarios afirman que ya está todo listo para su ampliación, que será en la parte de atrás donde está un terreno agrícola, pero al parecer será una asignatura pendiente que tendrá que resolver el presidente que venga.