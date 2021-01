Las golondrinas. En donde dicen que están esperando que se canten las golondrinas es en la oficina de Acción Social que preside Sandro Navarro Montoya, quién desde hace días se manera indirecta pero si bien clara destapó su aspiración mediante mensaje de whatsapp en dónde les anunciaba su aspiración a una candidatura a la presidencia municipal por Salvador Alvarado, de la mano del partido Redes Sociales Progresistas. Y así como se anunció. Así le llegó la recomendación de presentar su renuncia a la administración que inició junto con Carlo Mario Ortiz y que hoy su vuelo cambia por intereses del mismo gremio magisterial.

El rencor. Los ganaderos no se cansan de reclamarle a las esferas de gobierno en especial al federal a cargo de Andrés Manuel Lopez Obrador, los nulos apoyos que han tenido y es que el expresidente de la Asociación Ganadera de Salvador Alvarado, Roberto Sánchez, asegura que ha incumplido en las promesas que les han hecho porque jamás vieron como realidad el que se les otorgará el crédito a la palabra del sector ganadero cuando este apoyo había sido parte de la campaña de AMLO, sin embargo llegando al poder se le olvidó, así como también dijo que se le olvidaron las necesidades de este sector que ha sido y sigue siendo golpeado. Exigiendo mejores condiciones para los sectores primarios le envió un mensaje al mandatario federal diciéndole que los tome en cuenta y que se ponga en los zapatos de ellos que trabajan al día para tener un sustento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alarmante situación. Con una sonrisa de oreja a oreja con las hortalizas se encuentran en el municipio costero pero sin dejar de desapercibido en buscar mejores condiciones para la productores agrícolas en busca de salir de la incertidumbre que abruma al no saber si habrá precios justos para sus cosechas según el productor Aurelio Luego Camacho, y no es para menos pues de plano no ganan ninguna y ante esta situación de la pandemia andan que no los calienta ni el sol pero si con las esperanzas bien puestas para que les vaya bien y no se vean tan afectados como otros sectores que les ha pegado muy duro. No cabe duda que los productores tienen una misión difícil, y como dice un conocido dicho todo a su tiempo, por lo que no tienen que desesperarse y esperar a que todos los cultivos sean redituables.

No queda claro. Se llevó a cabo un importante cambio de titular del Comité Municipal de Transparencia, del Ayuntamiento de Angostura. Quedando al frente Aníbal Camacho Guerrero, que forma parte del Órgano Interno de Control, en sustitución del funcionario Pragedes Angulo Higuera. Así se dio a conocer en un comunicado de presidencia municipal donde también se destacaba el informe de resultados 2020 del Jefe del Departamento de Transparencia, José Dodiel García Domínguez, llama la atención que en el informe de resultados se menciona a 13 Servidores públicos involucrados pero en el Órgano Interno de Control se informó recientemente a través de su titular Prajedes Ángulo que no existía ninguna notificación por faltas administrativas por lo que no se podía proceder a sancionar. No queda muy claro cómo no existe ninguna sanción por responsabilidades administrativas o ¿será que todos los funcionarios cumplen al pie de la letra sus funciones?