El retorno. Se calmaron las aguas, y es que las autoridades municipales doblaron las manos ante la gran presión que estaban ejerciendo los locatarios del mercado, y esto fue porque tanto los regidores como la alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz se empeñaban en construir seis módulos más en el estacionamiento de este lugar, según ellos, en beneficio de la ciudadanía, pero el rumor de que éstos estaban destinados para ciertos regidores se acrecentó tanto, que orilló a dar marcha atrás a este proyecto tan anunciado. Solo las autoridades sabrán qué fue lo que pasó, que al final de cuentas se decidió que esta obra no comenzaría aún; el empeño de dar inicio con esta obra llevó a ejercer presión poco a poco hasta que se desistió. ¿Qué pasará ahora con el recurso que supuestamente ya estaba etiquetado y listo para ser usado, en qué obra se destinará ahora?

Realidad. Juan Leonel Montoya Bojórquez, todavía presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, es franco y directo al afirmar que el asumir la presidencia de la Asociación es un acto de valentía ante todas las carencias de apoyo y problemas que se tienen en el sector, y a nadie le pueden echar la culpa, porque todo aquél que quiere el puesto ya sabe a lo que se enfrenta. El “Güerito de Potrerillos” no tiene nada qué decir en su último informe de labores, no hubo beneficios para sus agremiados, al contrario, dijo que puso dinero de su bolsa para salir adelante y eso no se lo cobrará a los ganaderos, ya que sería muy corriente de su parte, señaló, es por ello que el evento de la toma de protesta del nuevo consejo administrativo será más breve de lo acostumbrado.

Hasta el 2022. Habrá las condiciones necesarias para que una vez que vuelvan las autoridades de Estados Unidos vuelvan a otorgar el estatus zoosanitario al estado de Sinaloa por lo menos en la parte norte, y posteriormente se seguirá trabajando hacia el sur, fueron las palabras del presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Luis Fernando Velázquez, al informar sobre los avances que se tienen para lograr el tan anhelado estatus zoosanitario. Pero lo preocupante es que será hasta el año 2022 cuando se podría lograr de manera general la certificación para que los ganaderos puedan mover ganado en pie hacia el extranjero y se obtengan mejores precios. Eso significa que el sector ganadero seguirá un año más limitado en su actividad y con la esperanza de que se logre el permiso, pero aun así no hay certeza, porque todo dependerá de los resultados que informen las autoridades estadounidenses.

Momentos tan inoportunos. Hasta nuevo aviso el cambio de dirigencia en la Asociación Ganadera Local de Angostura. Nadie va a negar que desde el lanzamiento de la convocatoria al interior del organismo se han generado unos ajustes que inconformaron a más de alguno, primero porque no dejara realizar el registro de uno de los aspirantes, luego empezaron los dimes y diretes, incluso hasta que por indicaciones del Sector Salud no se debían hacer reuniones, y ahora que intentaron irse en unidad nomás no hay acuerdo, porque ambos candidatos están puestos en que quieren, pero mientras son peras o manzanas, la indicación del Sector Salud no lleva a organizar eventos masivos, acción muy oportuna para la actual líder Maricela García, quien dice seguirá al frente hasta que las condiciones de salud por el tema de la pandemia se los permita y que se realice la asamblea para votar por el nuevo líder.